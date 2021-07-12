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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Тетяна Забожко |

Євро й долар здорожчали: курс валют на 12 липня

Курс валют

Національний банк України підвищив курс євро й долара до гривні.

На понеділок, 12 липня, НБУ встановив курс 27,32 грн/1$.

Ціна на євро за вихідні зросла на дев’ять копійок й становить 32,41 грн/1€.

Порівняно з п’ятницею, підвищилася ціна й на польський злотий та російський рубль.

Курс валют в Україні від НБУ на 12.07:

  • $1 – 27,32 грн;
  • €1 – 32,41 грн;
  • 1 польський злотий – 7,12 грн;
  • 10 російських рублів – 3,68 грн.

курс валют на 12 липня 2021

За прогнозом кандидата економічних наук, незалежного експерта Олександра Хмелевського, у липні гривня здебільшого буде в межах 27,0-27,5.

Значних коливань валютного курсу в другому місяці літа очікувати не слід, адже зазвичай під час сезону відпусток гривня зміцнюється.

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