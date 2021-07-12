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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Тетяна Забожко |

Евро и доллар подорожали: курс валют на 12 июля

Курс валют

Национальный банк Украины повысил курс евро и доллара к гривне.

На понедельник, 12 июля, НБУ установил курс 27,32 грн/1$.

Цена на евро за выходные выросла на девять копеек и составляет 32,41 грн/1€.

По сравнению с пятницей, повысилась цена на польский злотый и российский рубль.

Курс валют в Украине от НБУ на 12.07:

  • $1 – 27,32 грн;
  • €1 – 32,41 грн;
  • 1 польский злотый – 7,12 грн;
  • 10 российских рублей – 3,68 грн.

курс валют на 12 липня 2021

Согласно прогнозу кандидата экономических наук, независимого эксперта Александра Хмелевского, в июле гривна в основном будет в пределах 27,0-27,5.

Значительных колебаний валютного курса во втором месяце лета ожидать не стоит, ведь обычно во время сезона отпусков гривна укрепляется.

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