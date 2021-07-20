Клієнти Нафтогазу можуть зекономити, оскільки компанія вводить додаткову знижку 1% в наступному місяці, якщо споживач сплатив за газ до 15 числа.

Але зробити це треба в особистому кабінеті або чат-боті.

Побутові споживачі газу мають сплачувати рахунки, як і раніше, до 25 числа місяця, наступного за розрахунковим.

З липня Нафтогаз підвищив ціну на газ для населення за тарифом Місячний на 10%. Тому наступного місяця вони платитимуть 13,13 грн за кубометр.

Здорожчання відбулося через ситуацію на європейському ринку, де ціни є одними з найвищих за останні чотири-п’ять років.

Але для споживачів, які обслуговуються за тарифом Річний, ціна на газ не змінилася – 7,96 грн за куб. м.

На останній тариф автоматично перевели усіх побутових споживачів з 1 травня. Він діятиме до 30 квітня 2022 року. За бажанням можна перейти на Місячний.

Джерело: Нафтогаз