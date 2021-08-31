Останні місяці в Україні ростуть ціни на більшість товарів. Інфляція пробила трирічний максимум та в середньому перевищила 10%.

За прогнозами фахівців, вже восени слід очікувати нового підвищення цін на хліб, м’ясо, яйця та соняшникову олію.

Водночас достатньо стабільною залишається гривня. Нині за один долар у середньому дають 26,7 грн. Коливань більше ніж на 50 коп до кінця року експерти не очікують.

– Ситуація для гривні залишається сприятливою. Насправді, український експорт на дуже високих цінах. Це високі ціни на метал плюс майже рекордний врожай цього року. Тому ми не очікуємо якогось ослаблення чи значного коливання, – пояснює економіст Сергій Фурса.

Та попри стабільну гривню в Україні значно дорожчає пальне. Ще більше за бензин в останні місяці подорожчав автомобільний газ, встановивши наприкінці серпня рекорд у 17,5 грн за літр. Та за прогнозами фахівців, пальне очікує ціновий відкат.

Влада обіцяє українцям знижку на тарифи на електроенергію. Вже з 1 жовтня тариф буде знижений з 1,68 до 1,44 грн, але тільки для тих, хто споживає менше ніж 250 кВт електроенергії на місяць.

Знижка в 14% від ціни електричної енергії – це економія максимум 60 грн на місяць. І це набагато менше, аніж те очікуване зростання тарифів на теплову енергію та підігрів води, яке вже анонсоване більшістю органів місцевого самоврядування. Тож оплата за централізоване теплопостачання – це найболючіше питання цієї осені.

– Ціна на газ для всіх підприємств теплокомуненерго збільшилася приблизно на 30-50%, бо у різних підприємств була закладена різна ціна. Безумовно це має викликати за собою значне підвищення тарифів на тепло, – пояснює народний депутат України Олексій Кучеренко.

Саме тарифи на тепло експерти називають суспільно вибуховими. Тим більше, що в Україні знову дозволити відключати населення від комунальних послуг за борги.

– Тарифні майдани, ті, що ми бачили минулої зими, вони можливі восени, але в більш широкому форматі, оскільки є багато політичних сил, які об’єктивно зацікавлені в тому, щоб їх очолити, або підтримати принаймні, – розповідає політолог Ігор Рейтерович.

Крім того, гаряче може бути і у Верховній Раді через масштабні податкові зміни та закон про олігархів. А також нардепи очікують кадрових змін і всередині парламенту.

– Є багато чуток, що Зеленський захоче змінити Разумкова, і будуть міняти голову Верховної Ради. Ми бачимо, що Разумков займає свою позицію, бачимо, що він веде фактично власну політичну кампанію, – пояснює народний депутат України Олексій Гончаренко.

А от над головою КМДА Віталієм Кличком, який не перестає обмінюватися люб’язностями з Банковою, точно нависла небезпека відставки.

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Отже, на початку осені нас можуть очікувати більш запекла битва за Київ та гучні відставки в уряді. Тож українцям восени доведеться рахувати цифри в платіжках і спостерігати за баталіями нового політичного сезону.