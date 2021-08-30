Компанія Нафтогаз, яка є постачальником останньої надії, встановила новий тариф на газ для своїх клієнтів у вересні.

Ціна газу для споживачів зросла на 22 копійки – з 11,78 грн/куб. м до 12.00 грн/куб. м.

Нафтогаз, займається постачанням газу в тих регіонах, де газопостачальна компанія не змогла виконати зобов’язань. Але він може це робити не більше 60 днів, доки споживач не обере нового постачальника.

Станом на сьогодні газ від постачальника останньої надії отримують понад 600 тис. клієнтів. Це домогосподарства у Донецькій, Херсонській та Полтавській областях, у місті Кременець Тернопільської області, у Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишівському районі Житомирської області, місті Шепетівка Хмельницької області.

З 9 серпня для клієнтів Нафтогазу доступний новий тариф Комфортний сезон на опалювальний сезон 2021-2022. Ціна газу у цьому тарифному плані становить 7,96 грн/куб. м з ПДВ без доставки.

Його відмінність полягає в тому, що за газ потрібно платити рівномірними частинами щомісяця. Але перехід на Комфортний сезон можливий за умови відсутності заборгованості у клієнта.

Джерело: Нафтогаз