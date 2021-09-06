Курс валют НБУ на 6 вересня 2021 в Україні

Національний банк України станом на ранок 6 вересня 2021 року встановив новий курс валют. Так, гривня зміцнилась відносно євро і долара за вихідні.

Курс американської валюти станом на понеділок коштує 26,93 грн/1$. Американська валюта здешевшала на 9 копійок порівняно з п’ятницею.

Євро коштує наразі 31,97 грн/1€. Європейська валюта впала в ціні на 4 копійки порівняно з минулим банківським днем.

Курси польського злотого та російського рубля залишилися незмінними – за вихідні вони зберегли стабільність.

Курс валют в Україні від НБУ на 6 вересня:

$1 – 26,93 грн;

€1 – 31,97 грн;

1 польський злотий – 7,08 грн;

10 російських рублів – 3,69 грн.

Курс долара у вересні

Експерти прогнозували відновлення девальвації гривні у вересні та курс долара на рівні 28 грн/$1.

На переконання економістів, причинами девальвації стануть погашення значних іноземних позик та закупівля природного газу до опалювального сезону.

А от витрати валюти значно збільшаться тому, що ціни на природний газ порівняно з серпнем 2020 року зросли вчетверо.