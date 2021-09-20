Міністерство соціальної політики планує впровадити технологічну інфраструктуру, яка надасть можливість українцям у дистанційному форматі контролювати власні пенсійні накопичення у режимі 24/7.

У рамках пенсійної реформи уряд має намір запровадити з 2023 року загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.

У Мінсоцполітики зазначили, що для цього необхідна відповідна зручна та доступна технічна база. Українці зможуть онлайн обрати та змінити установу, в якій накопичуватимуть гроші на старість.

Система зберігатиме інформацію та документи про пенсійні накопичення громадян, які вони у будь-який зручний для себе час зможуть переглянути онлайн на спеціальному ресурсі або у додатку Дія.

У Мінсоцполітики зазначили, що це забезпечить захищений обмін інформацією між установами та надасть можливість державі контролювати перекази грошей на всіх етапах – задля захисту прав українців на їхню пенсію.

Наразі політики та експерти узгоджують останні деталі законопроектів, що врегулюють запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи.