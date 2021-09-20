Министерство социальной политики планирует внедрить технологическую инфраструктуру, которая позволит украинцам в дистанционном формате контролировать собственные пенсионные накопления в режиме 24/7.

В рамках пенсионной реформы правительство намерено ввести с 2023 года общеобязательное накопительное пенсионное обеспечение.

В Минсоцполитики отметили, что для этого необходима соответствующая удобная и доступная техническая база. Украинцы смогут онлайн выбрать и изменить учреждение, в котором будут накапливать деньги на старость.

Система будет хранить информацию и документы о пенсионных накоплениях граждан, которые они в любое удобное для себя время смогут посмотреть онлайн на специальном ресурсе или в приложении Дія.

В Минсоцполитики отметили, что это обеспечит защищенный обмен информацией между учреждениями и позволит государству контролировать переводы денег на всех этапах — для защиты прав украинцев на их пенсию.

Сейчас политики и эксперты согласовывают последние детали законопроектов, которые урегулируют введение обязательной накопительной пенсионной системы.