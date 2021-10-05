Ціни на газ в Європі продовжують бити рекорди. Ф’ючерси на газ показали позначку в $1277 за тис. кубів.

Про це свідчить дані лондонської біржі ICE Futures.

Так, на головному європейському хабі TTF в Роттердамі 5 жовтня листопадові ф’ючерси на газ досягли €104,45 за МВт-год. Це близько $1277,74 за тисячу кубометрів.

За добу ціна виросла на 6,6%. Ф’ючерси на грудень додали 6,5% до €103 за МВт-год ($1086,65 за тис. кубів).

З 1 липня ціна виросла вчетверо, з €26,348 за МВт-год.

Причиною здорожчання газу є обмеження постачання блакитного палива російським Газпромом у надії сертифікації газопроводу Північний потік-2.

У понеділок, 4 жовтня оператор газопроводу Північний потік-2 заявив, що почалася процедура заповнення газом першої нитки трубопроводу.

Нещодавно євродепутати закликали розслідувати роль російського газового монополіста Газпром про можливе різке зростання цін на блакитне паливо. Вони звинуватили Газпром у ринкових маніпуляціях і шантажі з метою прискорення сертифікації та введення в експлуатацію Північного потоку-2.