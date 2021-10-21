Пенсії у 2022 році: кому і коли підвищать виплати

9 вересня 2021 року депутати Верховної Ради України ухвалили у першому читанні законопроект про удосконалення пенсійного законодавства. Документ був ініціативою Міністерства соціальної політики.

Таке рішення, на думку уряду, дасть змогу забезпечити стабільність нарахування та підвищення пенсій в Україні.

У разі ухвалення закону у другому читанні він набуде чинності 1 січня 2022 року.

Також, згідно з проектом держбюджету на 2022 рік, буде встановлена щорічна індексація пенсій на 1 березня.

Окрім того, наступного року передбачено два перегляди пенсій. З 1 липня мінімальний розмір виплат може зрости до 2 027 грн, а з 1 грудня – до 2 589 грн.

Також у разі ухвалення законопроекту про удосконалення пенсійного забезпечення українці можуть очікувати:

щорічної індексації пенсій для військовослужбовців, працівників державних установ та інших категорій пенсіонерів на загальних умовах;

призначення дострокової пенсії за віком людям, з якими розірвано трудовий договір у зв’язку зі змінами в організації виробництва та іншими умовами (виплати будуть за півтора року до досягнення пенсійного віку);

призначення пенсії матерям чи батькам дітей із рідкісною хворобою і яким не встановлено інвалідність.

У 2022 році на підвищення пенсій також варто очікувати тим, хто отримує виплати за віком, має інвалідність, у зв’язку з втратою годувальника та за вислугою років.

Окрім того, починаючи із жовтня наступного року, на 300 грн збільшать пенсії громадянам, які мають страховий стаж 20-25 років та старші за 70 років.

Також Міністерство соціальної політики пропонує Верховній Раді України закласти у держбюджет на 2022 рік п’ять етапів підвищення пенсій:

з 1 січня збільшити пенсії особам з інвалідністю з-серед ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС;

з 1 березня провести індексацію пенсій майже 10 млн пенсіонерів;

з 1 липня підвищити виплати через збільшення прожиткового мінімуму;

з 1 жовтня зробити перерахунок мінімальної пенсії за віком через підвищення мінімальної зарплати;

з 1 грудня перерахувати пенсії за віком у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму.

Якщо депутати українського парламенту погодяться з цими пропозиціями Міністерства соціальної політики, то пенсії стабільно зростатимуть протягом 2022 року.