Днями президент Володимир Зеленський повідомив про плани зробити економічний паспорт українця. Відповідний законопроект глава держави пообіцяв передати на розгляд парламенту до 10 грудня.

Що таке економічний паспорт, хто його зможе отримати, на які потреби можна буде використати кошти з його рахунку і в яких країнах світу подібний документ вже є – читайте у матеріалі.

Економічний паспорт

В Україні під економічним паспортом пропонують розуміти рахунок дитини, на якому будуть накопичуватися гроші від сплати податків за використання надр.

– До 10 грудня цього року вперше за всю історію нашої незалежності я внесу до Верховної Ради законопроект про економічний паспорт українця. Відповідно до нього, ці кошти – плата за використання наших українських надр – накопичуватимуться на персональних рахунках дітей громадян України, – заявив президент Володимир Зеленський.

В Офісі президента вважають, що такий перерозподіл народного багатства вирішує низку питань, але насамперед таке важливе питання, як відновлення соціальної справедливості.

Загалом ця ідея не нова і базується на безумовному базовому доході. Він передбачає, що держава регулярно виплачує громадянину фіксовану суму грошей незалежно від його рівня доходу. Тобто фактично – це мінімальна сума, яка дає можливість замінити допомогу з безробіття або відкладати гроші.

Ідею безумовного базового доходу як підтримують, так і критикують. Її прихильники говорять, що такі виплати потрібно запроваджувати, аби знизити рівень бідності населення. Також вони часто апелюють до того, що ці кошти зможуть замінити іншу соціальну допомогу, яку через високий рівень бюрократії, безліч умов і довідок отримати дуже важко.

Натомість противники ідеї звертають увагу на те, що масове запровадження безумовного базового доходу призведе до того, що люди припинять працювати і стануть важким тягарем для економіки.

Як працюватиме економічний паспорт в Україні

За словами Володимира Зеленського, гроші, які будуть накопичуватися на персональному рахунку економічного паспорта, діти зможуть використати після досягнення повноліття. Їх можна буде витратити на здобуття освіти в Україні чи купівлю власного житла.

Пізніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія додав, що кошти також можна буде перерахувати собі на персональний накопичувальний пенсійний рахунок і у такий спосіб відкласти їх на майбутню пенсію.

Радник глави держави Олег Устенко повідомив, що економічний паспорт зможуть отримати діти, народжені з 2019 року.

За його словами, джерел фінансування економічних паспортів буде декілька. Передусім, це рентна плата. Важливу роль тут відіграє ухвалений у другому читанні законопроект №5600, яким збільшуються ставки рентної плати.

До інших джерел належать частина надходжень від приватизації і частина коштів від боротьби зі скрутками та контрабандою.

Очікується, що до того, як діти отримають доступ до акумульованих коштів, їх інвестують в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Вони вважаються одним із фінансових інструментів з мінімальними ризиками, а ще мають прибутковість вищу, ніж інфляція.

Однак не виключено, що в майбутньому коло інвестиційних інструментів можуть розширити.

Досвід інших країн

Програми подібних виплат громадянам за рахунок доходу від видобутку корисних копалин вже існують у кількох країнах. Зазвичай, це держави з великими нафтовими ресурсами.

Найвідомішим прикладом є Об’єднані Арабські Емірати. Тут після народження дитини держава відкриває їй рахунок та нараховує фіксовану суму від торгівлі нафтою.

До 18-річчя на рахунках дітей-громадян у середньому накопичується близько $100 тис. в еквіваленті. Але отримати такі пільги може лише громадянин Еміратів.

Ще одним прикладом є Саудівська Аравія. Тут уряд переказує $10 тис. на рахунок кожного новонародженого, видає $80 тис. на купівлю житла та ще $13 тис. – кожному випускнику вищого навчального закладу.

У Кувейті 10% доходів країни від видобутку корисних копалин надходять до Фонду майбутніх поколінь. Кожному новонародженому держава відкриває банківський рахунок у розмірі $3 тис. За рахунок відсотків та поповнень, які можуть вносити батьки, сума зростає.

Одним з найвідоміших прикладів виплати безумовного базового доходу є Аляска. Штат щорічно виплачує дивіденди кожному громадянину з Постійного фонду, який фінансують за рахунок доходів від продажу нафти.

Сума виплат може варіюватися від $1 тис. до $2 тис. на людину, вона залежить від цін на нафту в конкретний період часу.

Чи вдасться реалізувати ініціативу президента

Спочатку Давид Арахамія заявив, що завдяки економічному паспорту українські діти зможуть отримати від видобутку надр щонайменше $10-12 тис. Хоча, якщо буде сприятлива ситуація, сума може зрости до $15-20 тис. на виході.

Економіст Олександр Хмелевський у коментарі Фактам ICTV наголосив, що загалом державний бюджет отримує понад 40 млрд грн доходів за користування надрами на рік. Водночас щороку в Україні народжується біля 300 тис. дітей.

Хоча влада заявила, що кожна дитина отримає кошти в еквіваленті $10-12 тис., варто розуміти, що на початку виплат кошти будуть розподілятися серед однієї кількості дітей, проте в подальшому кількість дітей зростатиме. Так, доходи від надр також можуть зростати, але значно нижчими темпами.

– Якщо діти, які візьмуть участь у розподілі коштів першими, теоретично зможуть отримати заявлену владою суму, то інші отримають значно менше. Тобто заявлених коштів буде недостатньо, щоб забезпечувати постійно виплати всім дітям на рівні $10 тис., – додав експерт.

Олександр Хмелевський нагадав, що голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев вже заявив, що на виплати можуть використовуватися й інші кошти, наприклад, доходи від приватизації, імпортний ПДВ тощо. Але в будь якому разі програма фінансуватиметься за рахунок доходів держбюджету.

– Наш бюджет постійно дефіцитний і коштів у ньому не вистачає. Втрата навіть 40 млрд грн на рік збільшить дефіцит бюджету та призведе до скорочення витрат за іншими статтями. Найімовірніше, МВФ рішуче виступить проти цієї програми, що може призвести до припинення кредитування України цілою низкою фінансових організацій, – припустив економіст.

Крім того, Олександр Хмелевський звернув увагу на ще одну недосконалість цієї ініціативи. Так, експерт наголосив, що наразі незрозуміло, хто керуватиме коштами до досягнення дітьми 18 років і як ці накопичення планують захистити від інфляції.

Адже за 18 років кошти можуть суттєво знецінитися і діти отримають копійки. Тобто реалізація цього проекту завдасть чималу шкоду країні та не забезпечить майбутнє дітям.

– Також програма є дискримінаційною щодо дітей, які народилися до 2019 року. Тут постає запитання: чим вони гірші? Тому батьки таких дітей сприймають цю програму вкрай негативно, – зазначив експерт.

Загалом економіст припускає, що ініціативу Володимира Зеленського навряд чи вдасться реалізувати. На думку експерта, поданий законопроект залишиться у Верховній Раді без розгляду, а саму обіцянку, як і багато інших, незабаром забудуть.