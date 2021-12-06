Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект №6394 про економічний паспорт.

Глава держави визначив документ як невідкладний. Тексту законопроекту поки що немає, але зазначається, що його передали на розгляд керівництву парламенту.

Крім того, Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради супровідні до цього документу законопроекти №6395 про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта та №6396 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування коштів Фонду майбутніх поколінь.

Вони також визначені президентом як невідкладні.

1 грудня під час виступу в парламенті президент Володимир Зеленський повідомив про плани зробити економічний паспорт українця. Відповідний законопроект глава держави пообіцяв передати на розгляд до 10 грудня.

Під економічним паспортом пропонують розуміти рахунок дитини, на якому будуть накопичуватися гроші від сплати податків за використання надр.

За словами Володимира Зеленського, гроші, які будуть накопичуватися на персональному рахунку економічного паспорта, діти зможуть використати після досягнення повноліття. Їх можна буде витратити на здобуття освіти в Україні або на купівлю власного житла.

Але очікується, що отримати економічний паспорт українця зможуть діти, народжені з 2019 року. Чи вдасться реалізувати цю ініціативу і які ризики вона становить – читайте у нашому матеріалі.