Як працюватимуть банки на Новий рік, Різдво та інші свята – пояснення НБУ

Стало відомо, як працюватимуть банки на Новий рік, Різдво та інші свята. Національний банк України оприлюднив регламент, як працюватимуть банківські установи та системи електронних платежів.

НБУ встановить курс іноземних валют щодо гривні, а також облікову ціну банківських металів 30 грудня. Встановлені значення будуть діяти до 4 січня 2022.

Як працюватимуть банки на Новий рік, Різдво та інші святкові дні, дивіться у матеріалі.

30 грудня

У четвер, 30 грудня, системи електронних платежів (СЕП) працюватимуть до 24.00. Валютний ринок України, депозитарій та інші системи НБУ функціонуватимуть у звичайному режимі.

31 грудня

У п’ятницю через СЕП можна проводити операції до 13.00. Йдеться лише про такі платежі:

між банками, підпорядкованими одній юридичній особі;

від учасників СЕП до НБУ та органів Державної казначейської служби;

від НБУ та органів Державної казначейської служби на адресу всіх учасників СЕП.

Валютний ринок працює з врахуванням роботи СЕП.

1 січня 2022

У суботу, 1 січня, банківський день у СЕП стартує о 9.00, дата банківського дня – 4 січня 2022.

1- 3 січня 2022

У цей період учасники СЕП самостійно вирішують, якого числа розпочнеться робота в системі.

Перекази між банківськими установами через СЕП здійснюються датою банківського дня 4 січня 2022 .

Депозитарій НБУ не буде працювати. Банківські установи самостійно вирішують питання щодо безготівкової купівлі та продажу валют, враховуючи роботу СЕП.

Продаж і купівля валюти у готівці буде відбуватися у звичайному режимі.

4-6 січня

З вівторка по четвер все працюватиме у звичному режимі.

7-9 січня

Перекази між банківськими установами через системи електронних платежів (СЕП) здійснюються датою банківського дня 10 січня 2022.

З 1 до 3 січня, а також з 7 до 9 січня банки можуть проводити касові операції. У вказаний період фінансові установи повинні подбати про безперебійну роботу банкоматів.

У ніч з 31 грудня 2021 на 1 січня 2022 метро у Києві може продовжити роботу на дві години. Крім того, фунікулер на Поштовій площі працюватиме у цей період цілодобово. Про це йдеться у розпорядженні КМДА.

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