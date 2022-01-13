У четвер, 13 січня, Міністерство економіки України оприлюднило оновлені показники середньої вартості бензину та дизельного палива. Ціни на пальне продовжують зростати.

Відповідні дані опубліковані на сайті відомства.

Так, станом на 13 січня середня вартість одного літра дизпалива ULSD 10 встановлена на рівні 25,16 грн, а одного літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm – 27,92 грн.

Порівняно із початком січня 2022 року середня ціна бензину зросла на 0,95 копійок/літр, а дизпалива – на 1,34 грн/літр.

На основі цих показників розраховуються граничні ціни реалізації бензину та дизпалива на АЗС в Україні. При розрахунку, окрім середньої вартості, враховуються граничні торговельні націнки, встановлені урядом.

Так, навесні минулого року Кабінет міністрів запровадив на період карантину державне регулювання цін на пальне в Україні. Регулюється вартість бензину марок А-92, А-95 та дизпалива.

Встановлені урядом граничні торговельні націнки становлять: не більше 7 грн/літр для дизпалива та не більше 5 грн/літр – для бензину.

З урахуванням націнок вартість літра дизпалива на українських АЗС з 13 січня не повинна перевищувати 32,16 грн, а літра бензину – 32,92 грн.

За даними Консалтингової групи А-95, на фоні публікації нових граничних цін у деяких мережах АЗС зросла вартість бензину і дизельного палива (від 50 копійок/літр до 1,34 грн/літр).

Наприклад, у мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 29,95 грн за літр, марки А-95 – до 30,95 грн за літр, а дизпаливо – до 30 грн за літр.

На АЗС мереж WOG та ОККО бензин А-92 подорожчав на 50 копійок/літр, а бензин марки А-95 – на 0,95 копійок/літр (до 31,99 грн/л та 32,92 грн/л відповідно). Водночас вартість дизпалива в цих мережах зросла на 1,34 грн за літр (до 32,16 грн/л).

Варто зазначити, що станом на початок січня цього року середня вартість бензину підвищилася на 1 грн, а дизпалива – на 0,66 копійок.

Джерело: Міністерство економіки України, Enkorr