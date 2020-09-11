Як блогери створюють та заробляють на україномовному контенті в YouTube

Український YouTube розвивається. Стає все більше блогерів, які на своїх відео принципово розмовляють лише рідною мовою. Ті, хто хоче швидко розкрутитися і набрати підписників – ведуть блоги російською.

Проте українських YouTube-каналів більшає. Їхні автори кажуть, що не женуться за грошима та стрімкою розкруткою, а просто роблять якісний український контент.

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Загін Кіноманів

Кіноман Віталій свій YouTube -канал почав вести три роки тому. Він розповідає про новинки і секрети українського кіно. Темою буквально живе, бо навчається на актора і працює в театрі. Вдома його знімає тато оператор, іноді фільмує на студії друзів.

Блогер каже, що україномовних каналів дійсно останнім часом побільшало, бо сам глядач нарешті потребує свіжого контенту рідною мовою.

Зупини Лося

Костянтина точно можна зустріти біля столичних порушників правил дорожнього руху, він автор каналу Зупини лося. У минулому телевізійний журналіст, вирішив податися на хостинг не заради популярності, а дійсно, щоб щось змінити і спонукати шоферів не порушувати і не паркуватися аби де.

Каже, що принципово канал веде українською, це по-перше державницька позиція. А ще, на відміну від інших блогерів, які мають російськомовні канали, він не женеться за чужою аудиторією і не прагне швидкої розкрутки. Каже, україномовний YouTube – це чистий аркуш паперу, усі ніші вільні. Потрібна лише сміливість та креативність авторів.

Клятий раціоналіст

Він називає себе Клятим раціоналістом, розповідає про науку і розвінчує популярні міфи – про те, чи шкідливий глютен і чому не варто палити суху траву.

Артем – автор однойменного каналу на YouTube, перше відео залив на хостинг у 2017 році, відтоді набрав більше 80 тис. підписників. Каже, що зараз поки глядач голодний на вітчизняне – найкращий час створювати україномовний канал.

А ще нині популярні відео про науку, подорожі, огляди кіно, гумористичні, кулінарні та спортивні канали, і звісно контент про відеоігри. Блогери кажуть, що заробляти на україномовному контенті можна.

Щоправда не так з монетизації хостингу, бо на це впливає велика кількість переглядів, а з внесків вдячних глядачів. Дехто отримує кілька тисяч доларів щомісяця.

Українська мова у житті українців

КМІС дала дані результату опитування, яке було на початку літа. Воно показало, що майже 40% людей помітили більше присутності української мови у житті. Однак трохи більше половини співвітчизників ніяких змін не виявили.

Понад 66% українців вважають, що держава повинна й надалі втілювати українську у всі сфери життя, а от задоволеність діями держави у сприянні розвитку мови розділилися майже порівну.

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