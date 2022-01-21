Новими санкціями США сигналізує РФ, що здавати інтереси України вони не планують – Мошенець

Санкції, які Мінфін США запровадив проти депутатів від ОПЗЖ Тараса Козака та Олега Волошина і колишніх політиків часів Януковича – Володимира Олійника та Володимира Сівковича свідчать, що штати орієнтуються у ситуації в Україні та не планують здавати інтереси нашої держави.

Про це заявила народний депутат зі Слуги народу Олена Мошенець.

– Сигнал, який надіслав Мінфін США Російській Федерації і її посіпакам в Україні, актуальний, як ніколи. Бо він означає, — США прекрасно володіють ситуацією в нашій країні й зливати українські інтереси в угоду будь-кому не планують, – зазначила Олена Мошенець.

Ці санкції, на думку народної депутатки, — чергове підтвердження, що Америка залишається нашим стратегічним партнером.

А ті, хто бачив зраду в політиці США щодо України й транслював російські наративи щодо зливу українських інтересів нашими стратегічними партнерами, хай не поспішають з передчасними висновками.

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Фото: Олена Мошенець