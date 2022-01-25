Ціни на гречку б’ють рекорди: з чим пов’язане подорожчання

Ціни на гречку б’ють рекорди – лише за останні півроку ця крупа подорожчала на 15%, зараз вартість кілограма вже перевищила 50 гривень. Тим часом вартість дієтичної зеленої гречки наближається до 100 гривень.

З чим пов’язане подорожчання гречки – читайте у нашому матеріалі.

Господиня Олена готує страви із гречки тричі на тиждень. Вона її і варить, і парить, і навіть з необробленої зеленої – пече хліб. Нам розповідає – крупу закуповує наперед. Бо та дорожчає на очах. Але змінювати раціон сім’ї не готова.

– Коли йдеш у магазин, купуєш пачку гречки, хліба, масла – сума така гарна виходить. Ми купували, була і по 44. Наразі вже 50-60, майже вже дійшло до 70 гривень, – сказала вона.

Для пенсіонерки Галини гречка дуже дорога. У жінки діабет. Тому харчується в основному зеленою крупою, яка корисніша за звичайну. Через це Галина змушена заощаджувати на інших продуктах.

– Якщо я діабетик, то мені гречку треба їсти. То де мені її набрати по 44? Якщо пенсія 3000, – заявила пенсіонерка.

Дорогою стала гречана крупа та для директора міжнародної асоціації гречки Сергія Громового.

– Дорого, як мені дорого… ми повинні споживати 7 кілограмів гречаної крупи на рік… сьогодні ми споживаємо близько 2,5 кілограмів, – наголосив він.

Експерт розповідає: фактично, ціну формує врожай. Для потреб українців треба засівати 150 тисяч гектарів. Але зараз, за ​​його словами, гречку вирощують лише “фанати” – бо витрати великі, а народжує мало. Та й сама гречка вимогливіша за інші культури. Тому є крупи вдвічі менші, ніж ми споживаємо.

– На цих прилавках української гречки немає, – повідомив він.

Чому соціальний продукт так стрімко дорожчає?

– Ми на 50% залежимо від постачання. В останні роки Росія проводила елемент захоплення нашої території та, демпінгуючи, постачала власну гречку. Це призвело до того, що мотивацію наших фермерів було знищено і вони відмовилися від виробництва гречки, – пояснив Громовий.

Повернути мотивацію фермерам мають намір чиновники – за зібраний урожай виплачують аграріям по 5 тисяч гривень державної підтримки за гектар вирощеної гречки.

– Введення державної підтримки відновить внутрішнє виробництво гречки як мінімум для забезпечення українців українським продуктом, – пояснив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Окрім іншого, обмеження урядом торгової націнки на соціальні продукти – зокрема і гречку – в районі 10% має зупинити її подорожчання. А також – стабілізувати ціни в районі тих, що є на прилавках зараз.