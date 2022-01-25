Цены на гречку бьют рекорды: с чем связано подорожание

Цены на гречку бьют рекорды – только за последние полгода эта крупа подорожала на 15%, сейчас стоимость килограмма уже перевалила за 50 гривен. Тем временем стоимость диетической зеленой гречки близится к 100 гривнам.

С чем связано подорожание гречки – читайте в нашем материале.

Хозяйка Елена готовит блюда из гречки трижды в неделю. Она еее и варит, и парит, и даже из необработанной зеленой – печет хлеб. Нам рассказывает – крупу закупает заранее. Потому что та дорожает на глазах. Но изменять рацион семьи не готова.

– Когда идешь в магазин, покупаешь пачку гречки, хлеба, масла – сумма такая хорошая получается. Мы покупали, была и по 44. Сейчас уже 50-60, почти уже дошло до 70 гривен, – сказала она.

Для пенсионерки Галины гречка – очень дорогая. У женщины диабет. Поэтому питается в основном зеленой крупой, которая полезнее обычной. Из-за этого Галина вынуждена экономить на других продуктах.

– Если я диабетик, то мне гречку надо есть. То где же мне ее набрать по 44? Если пенсия 3000, – заявила пенсионерка.

Дорогой стала гречневая крупа и для директора международной ассоциации гречки Сергея Громового.

– Дорого, как мне дорого… мы должны потреблять 7 килограммов гречневой крупы в год… сегодня мы потребляем около 2,5 килограммов, – подчеркнул он.

Эксперт рассказывает: фактически цену формирует урожай. Для нужд украинцев нужно засевать 150 тысяч гектаров. Но сейчас, по его словам, гречку выращивают только “фанаты” – потому что затраты большие, а рождает мало. Да и сама гречка требовательнее других культур. Поэтому есть крупы вдвое меньше, чем мы потребляем.

– На этих прилавках украинской гречки нет, – сообщил он.

Почему социальный продукт так стремительно дорожает?

– Мы на 50% зависим от поставки. В последние годы Россия проводила элемент захвата нашей территории и, демпингуя, поставляла собственную гречку. Это привело к тому, что мотивация наших фермеров была уничтожена и они отказались от производства гречки, – пояснил Громовой.

Вернуть мотивацию фермерам намерены чиновники – за собранный урожай выплачивают аграриям по 5 тысяч гривен государственной поддержки за гектар выращенной гречки.

– Введение государственной поддержки возобновит внутреннее производство гречки, как минимум для обеспечения украинцев украинским продуктом, – пояснил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Кроме прочего, ограничение правительством торговой наценки на социальные продукты – в частности, и гречку – в районе 10% должно остановить ее подорожание. А также – стабилизировать цены в районе тех, которые есть на прилавках сейчас.