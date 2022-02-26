Банки завозять готівку в банкомати, враховуючи ситуацію в Україні – НБУ

Станом на вечір 26 лютого, українські банки продовжують працювати у звичайному режимі, попри вторгнення російсько-окупаційних військ. Банки завозять готівкові кошти у банкомати, враховуючи ситуацію в Україні.

Про це повідомив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України Андрій Поддєрьогін в ефірі українського телеканалу.

– Банки сьогодні працюють у звичайному режимі та працюватимуть надалі. Банки продовжують забезпечувати роботу відділень у безперебійному режимі, звісно, за умови відсутності загрози життю та здоров’ю громадян України. Банки підкріплюють банкомати готівкою поступово, враховуючи ці обставини. Національний банк зі своєї сторони підкріплює готівку в каси банків без обмежень.

Він розповів про тимчасові обмеження на зняття готівки. Громадяни можуть забрати на руки суму до 100 тис. грн, якої достатньо для покриття першочергових потреб.

– Ліквідність (можливість швидкого переводу активу в готівку без істотної втрати його вартості або з мінімальними витратами, – Ред.) банківської системи, кому необхідно підкріплюємо. Єдині ліміти, які введені у цих обставинах, це тимчасові ліміти на зняття готівки з рахунків у розмірі до 100 тис. грн, які повністю покривають першочергові потреби громадян.

Система електронних платежів Національного банку працює. Фінансові установи України підключені до системи електронних платежів та здійснюють їх за своїм регламентом.