Відділення Приватбанку працюють в безперебійному режимі в тих населених пунктах, в яких немає загроз здоров’ю і життю працівників і клієнтів.

Про це повідомила пресслужба банку на своєму офіційному сайті.

– Онлайн-банкінг Приват24 і Приват24 для бізнесу, мережа самообслуговування працює в режимі 24/7. Ми робимо все, щоб всі наші послуги працювали онлайн, – йдеться в повідомленні.

Онлайн-послуги Приватбанку в умовах воєнного стану:

безготівкові розрахунки працюють без обмежень

зняття готівки через банкомати Приватбанку доступне, служба інкасації забезпечує готівку на безперебійній основі

термін дії карток Приватбанку автоматично продовжено на 180 днів

тимчасово зупинені покупки через Оплату частинами

мережа POS-терміналів банку працює

Крім того, відповідно до постанови правління Національного банку України Про роботу банківської системи в період введення воєнного стану від 24 лютого 2022 року №18 призупинено роботу валютного ринку України, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами.

Будь-які інші обмеження поза постановою НБУ є технічними труднощами. Адміністрація запевняє, що робить все, щоб Приватбанк працював відповідно до постанови на всіх територіях, де дозволяє ситуація.

З 1 березня 2022 року Альфа-Банк Україна запускає кредитні канікули на три місяці за всіма кредитними картками та кредитами. Про це повідомили у пресслужбі банку.

За всіма кредитними картками встановлюються кредитні канікули на три місяці з наступним механізмом погашення: встановлений обов’язковий мінімальний платіж на рівні 0 грн; відсоткова ставка – залишається без змін; відсотки сплачуються шляхом збільшення суми загальної заборгованості, – йдеться у повідомленні банку.

За кредитами готівкою та споживчими кредитами встановлюються кредитні канікули з наступним механізмом погашення:

платіж за основною сумою боргу становить 0 грн 00 коп.; чергові платежі по тілу кредиту за період канікул пропорційно розподіляються на весь термін дії кредиту; відсотки, нараховані за період дії кредитних канікул, пропорційно розподіляються на термін дії кредиту; сплата щомісячної комісії здійснюється в останній період дії кредиту.

Загальний термін дії кредиту для клієнтів подовжується на строк дії кредитних канікул (на 3 місяці).

Співвласник monobank Олег Гороховський написав у Facebook, що monobank продовжить на місяць пільговий період та скасує внесення обов’язкового платежу цього місяця.

– Ми продовжуємо на місяць пільговий період та скасовуємо внесення обов’язкового платежу цього місяця. Ми не виносимо заборгованість на прострочення та не нараховуємо жодних штрафів та підвищених відсотків за непогашення заборгованості. Усі виплати за нашими зобов’язаннями перед вкладниками ми продовжуємо виконувати у повному обсязі, – йдеться у повідомленні.

Джерело: ПриватБанк, Альфа-банк