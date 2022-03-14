Новий, четвертий пакет санкцій, які Європейський Союз планує запровадити проти Росії, буде спрямований проти російського військово-промислового комплексу.

Про це розповів сьогодні на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Зараз ми стоїмо на порозі запровадження нового, четвертого раунду санкцій Євросоюзу. Це будуть санкції проти фізичних та юридичних осіб, а також проти низки великих російських компаній з особливим наголосом на компаніях російського військово-промислового комплексу… Максимально будемо тиснути на те, щоб звузити простір для функціонування російської військової машини, – наголосив він.

За словами очільника МЗС, Київ постійно переконує Захід, що потрібно якомога швидше запроваджувати нові санкції для подальшого підвищення тиску на РФ, оскільки потім буде вже пізно.

– Ми активно працюємо над закриттям всіх шляхів обходу санкцій, закриваємо всі лазівки. Тісно працюємо з партнерами в Євросоюзі, в США, у Великій Британії, щоб вони використовували свій вплив, працювали з третіми країнами, через які РФ намагається обійти санкції, – розповів Кулеба.

Міністр повідомив, що під час переговорів із західними партнерами чує аргумент, що вже запроваджені безпрецедентні антиросійські санкції, а тому, можливо, варто зробити паузу і подивитися, як вони діють. У відповідь на це Кулеба наголошує, що поки триває війна й РФ вбиває українців, нові санкції потрібно продовжувати застосовувати.