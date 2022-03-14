Зеленський доручив Кабміну послабити податки і повернути малий та середній бізнес

Поки держава воює, а український народ захищається, має зберігатися та відновлюватися економіка України. На цьому у своєму зверненні наголосив президент України Володимир Зеленський.

— На вулицях міст має з’явитися життя – там, де дозволяє безпека. Там, де це можуть забезпечити люди: аптеки, торгівля, будь-який бізнес, який може просто працювати сьогодні. Щоб країна жила, щоб вже почалося відновлення України. Це залежить від кожного, хто здатен працювати, – зазначив президент.

За словами президента, економічне придушення – це одне із завдань війни проти нас сьогодні. Тому, як зазначив Зеленський, “ми маємо відбитися і від цього”.

— Уряд отримав сьогодні чітке доручення повернути малий та середній бізнес. Прибрати усе, що заважає. Максимально послабити податки. Прибрати всі складнощі, щоб система не тиснула, а люди знали, що вони можуть працювати так, як вони можуть, там, де вони можуть. На час війни і для післявоєнної розбудови потрібна нова податкова модель. Потрібно оновити й фінансові правила, – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Кабмін вже працює над тим, як оформити це нормативно, і за один-два дні будуть відомі деталі.