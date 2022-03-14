Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 19 день війни
Вбили Вбили
90 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Зеленський доручив Кабміну послабити податки і повернути малий та середній бізнес

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Володимир Зеленський

Поки держава воює, а український народ захищається, має зберігатися та відновлюватися економіка України. На цьому у своєму зверненні наголосив президент України Володимир Зеленський.

— На вулицях міст має з’явитися життя – там, де дозволяє безпека. Там, де це можуть забезпечити люди: аптеки, торгівля, будь-який бізнес, який може просто працювати сьогодні. Щоб країна жила, щоб вже почалося відновлення України. Це залежить від кожного, хто здатен працювати, – зазначив президент.

За словами президента, економічне придушення – це одне із завдань війни проти нас сьогодні. Тому, як зазначив Зеленський, “ми маємо відбитися і від цього”.

— Уряд отримав сьогодні чітке доручення повернути малий та середній бізнес. Прибрати усе, що заважає. Максимально послабити податки. Прибрати всі складнощі, щоб система не тиснула, а люди знали, що вони можуть працювати так, як вони можуть, там, де вони можуть.

На час війни і для післявоєнної розбудови потрібна нова податкова модель. Потрібно оновити й фінансові правила, – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Кабмін вже працює над тим, як оформити це нормативно, і за один-два дні будуть відомі деталі.

Читайте
Українців не потрібно переконувати, щоб ставали добровольцями - Зеленський

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка