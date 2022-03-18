Зеленський доручив прискорити постачання товарів з-за кордону

Кабмін, РНБО та Верховна Рада мають розробити такий формат рішень, який дозволить прискорити постачання всіх необхідних товарів з-за кордону, сказав у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

– Насамперед це стосується продуктів харчування, пального та інших товарів, які задовольняють базові потреби суспільства, – наголосив глава держави.

За його словами, зараз важливо максимально спростити проходження через митницю всіх товарів, необхідних для українців.

– Якщо для цього треба прибирати податки й акцизи на час воєнного стану, ми готові це зробити. Якщо для цього треба прибрати митників, які не розуміють завдань воєнного часу, діяти швидко – ми це зробимо, – запевнив президент.

Зеленський сказав, що чекає відповідних рішень до кінця дня, а потім – і підтримки від народних депутатів.

Напередодні міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко повідомив, що ситуація із забезпеченням продовольством України залишається контрольованою.

За його словами, запасів пшениці вистачить на два роки, олії – на п’ять, кукурудзи – на півтора роки.