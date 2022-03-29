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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кабмін обмежив термін подання заявок на отримання допомоги в рамках єПідтримка

Юля Захарченко редакторка стрічки
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Кабінет міністрів України обмежив термін подання заявок на отримання допомоги у розмірі 6,5 тис. грн у рамках державної програми єПідтримка до 31 березня 2022 року.

Про це свідчить постанова Кабміну від 24 березня 2022 року №353. У документі йдеться, що останній день для подання запиту на отримання матеріальної допомоги єПідтримка – це 31 березня 2022 року.

Через повномасштабний напад Росії на Україну держава ухвалила рішення про підтримку громадян, які опинилися у містах та населених пунктах, де відбуваються активні бойові дії.

7 березня Кабмін затвердив перелік областей, мешканці яких можуть одержати одноразову допомогу у розмірі 6,5 тис. грн.

Програма розповсюджується на декілька регіонів: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області, а також Київ.

Матеріальну допомогу можуть отримати наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ, а також фізичні особи-підприємці всіх груп, які подали податкову звітність за 2021 рік або за 4-й квартал 2021 року.

Уряд направив на підтримку українців близько 21,45 млрд грн, що дозволяє виплатити по 6,5 тис. грн 3,3 млн громадянам. Кошти держпідтримки можна витратити без обмежень.

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Фото: Мінцифри

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Джерело: Урядовий портал

Фото: УНІАН

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