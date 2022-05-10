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Факти / Україна / Суспільство

Через окупантів транзит газу через Луганщину призупиняють

Олексій Савіцький, Журналіст Факти ICTV, оглядач енергетичних ринків
Через окупантів транзит газу через Луганщину призупиняють

Дії окупантів призвели до зупинки транзиту газу через Луганщину.

Про це повідомив Оператор ГТС України.

– Оператор ГТС України повідомляє про настання форс-мажорних обставин, які унеможливлюють подальше транспортування газу через ГВС Сохранівка та прикордонну компресорну станцію (КС) Новопсков, що знаходяться на окупованій території, – йдеться у повідомленні.

КС Новопсков є першою з компресорних станцій української ГТС на Луганщині, через яку здійснюється транзит майже третини газу (до 32,6 млн куб. м на добу) з Росії до Європи.

– Наразі ОГТСУ не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за КС Новопсков та іншими активами, розташованими на цих територіях. Більше того, втручання окупаційних сил у технологічні процеси, зміни режимів роботи об’єктів ГТС, включно з несанкціонованими відборами газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи, – наголошують у компанії.

Приймання газу до ГТС України у фізичній точці з’єднання Сохранівка припинять з 07.00 11 травня.

Разом з тим, транзит газу до Європи від цього не має постраждати.

Як наголошують у Операторі ГТС, для виконання транзитних зобов’язань перед європейськими партнерами у повному обсязі та згідно з умовами договору можливе тимчасове перенесення недоступних потужностей із фізичної точки з’єднання Сохранівка на фізичну точку з’єднання Суджа, яка розташована на контрольованій Україною території.

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В Операторі ГТС додали, що неодноразово повідомляли Газпром про загрози транзиту через дії окупаційних сил, контрольованих Росією, та вимагали зупинити втручання в роботу об’єктів, але ці звернення були проігноровані.

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Фото: Depositphotos

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