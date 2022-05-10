Через окупантів транзит газу через Луганщину призупиняють

Дії окупантів призвели до зупинки транзиту газу через Луганщину.

Про це повідомив Оператор ГТС України.

– Оператор ГТС України повідомляє про настання форс-мажорних обставин, які унеможливлюють подальше транспортування газу через ГВС Сохранівка та прикордонну компресорну станцію (КС) Новопсков, що знаходяться на окупованій території, – йдеться у повідомленні.

КС Новопсков є першою з компресорних станцій української ГТС на Луганщині, через яку здійснюється транзит майже третини газу (до 32,6 млн куб. м на добу) з Росії до Європи.

– Наразі ОГТСУ не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за КС Новопсков та іншими активами, розташованими на цих територіях. Більше того, втручання окупаційних сил у технологічні процеси, зміни режимів роботи об’єктів ГТС, включно з несанкціонованими відборами газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи, – наголошують у компанії.

Приймання газу до ГТС України у фізичній точці з’єднання Сохранівка припинять з 07.00 11 травня.

Разом з тим, транзит газу до Європи від цього не має постраждати.

Як наголошують у Операторі ГТС, для виконання транзитних зобов’язань перед європейськими партнерами у повному обсязі та згідно з умовами договору можливе тимчасове перенесення недоступних потужностей із фізичної точки з’єднання Сохранівка на фізичну точку з’єднання Суджа, яка розташована на контрольованій Україною території.

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В Операторі ГТС додали, що неодноразово повідомляли Газпром про загрози транзиту через дії окупаційних сил, контрольованих Росією, та вимагали зупинити втручання в роботу об’єктів, але ці звернення були проігноровані.