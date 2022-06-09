Питання компенсації власникам зруйнованого житла вирішуватиметься після перемоги – Кава

Червень, 08 в 23:36

Заступник міністра фінансів Олександр Кава заявив у середу, 8 червня, в ефірі телемарафону, що питання фінансової компенсації для власників зруйнованого житла вирішуватиметься після перемоги.

– Це жахлива ситуація, коли через дії РФ наші співгромадяни втрачають житло, рідних та можливість жити нормально. Однак, на жаль, зараз бойові дії продовжуються, і наші Збройні сили активно захищають нас усіх і нашу країну… Перше завдання, яке стоїть перед нашою країною зараз – це забезпечення обороноздатності нашої країни та ЗСУ, щоб вони могли давати відсіч і, відповідно, берегти нас, – зазначив він.

Крім того, за його словами, держава докладає максимум зусиль для того, щоб виконати всі свої соціальні зобов’язання – як виплата пенсій та зарплати тим, хто отримує її із держбюджету.

Зараз дивляться

– А також держава починає відновлювати ту інфраструктуру, яку було знищено у цій війні. Це важливо й у тому, щоб забезпечити роботу економіки. Адже ми всі чудово розуміємо, що бюджет не безкінечний, він є похідним від економіки. Через те, що багато підприємств зупинили свою роботу та зменшили її, наші громадяни втрачають роботу і, відповідно, зменшується обсяг держбюджету. Нещодавно наше міністерство показувало статистику, що лише третина доходної частини бюджету фінансується за рахунок податків та зборів, решта – грантова фінансова допомога партнерів та кредити, – сказав Кава.

Заступник міністра окремо наголосив, що насамперед потрібно закінчити війну, і лише потім можна буде займатися компенсаціями.