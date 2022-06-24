Дефіцит бензину зменшиться, а ціни трохи впадуть – Центр економічної стратегії
Щойно з’являться нові поставки пального, його дефіцит має поступово зменшитися, а ціни можуть навіть трохи знизитися, йдеться у результатах дослідження Центру економічної стратегії за червень Економіка України під час війни: пошук нового балансу.
Водночас у дослідженні наголошується, що деякі учасники ринку очікують, що дефіцит бензину збережеться до кінця року.
– Середні роздрібні ціни одразу ж зросли на 22-30% залежно від виду пального, і в результаті ціни на пальне зросли, за даними Державної служби статистики, на 22,8% за місяць та на 57,5% – рік до року. Але збільшилася й пропозиція. Кількість імпортерів подвоїлася, – кажуть експерти ЦЕС.
Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн заявив раніше, що вдвічі зросли обсяги добового постачання пального у червні порівняно з травнем.
Втім, з його словами, залишається дуже багато проблем при імпорті, зокрема, вличезні черги на кордонах, які виникають здебільшого через процедури, які запроваджують наші європейські сусіди.
Джерело: Центру економічної стратегії