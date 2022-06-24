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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Дефіцит бензину зменшиться, а ціни трохи впадуть – Центр економічної стратегії

Валентина Летяк, редакторка стрічки
АЗС
Фото: Depositphotos

Щойно з’являться нові поставки пального, його дефіцит має поступово зменшитися, а ціни можуть навіть трохи знизитися, йдеться у результатах дослідження Центру економічної стратегії за червень Економіка України під час війни: пошук нового балансу.

Водночас у дослідженні наголошується, що деякі учасники ринку очікують, що дефіцит бензину збережеться до кінця року.

– Середні роздрібні ціни одразу ж зросли на 22-30% залежно від виду пального, і в результаті ціни на пальне зросли, за даними Державної служби статистики, на 22,8% за місяць та на 57,5% – рік до року. Але збільшилася й пропозиція. Кількість імпортерів подвоїлася, – кажуть експерти ЦЕС.

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн заявив раніше, що вдвічі зросли обсяги добового постачання пального у червні порівняно з травнем.

Зараз дивляться

Втім, з його словами, залишається дуже багато проблем при імпорті, зокрема, вличезні черги на кордонах, які виникають здебільшого через процедури, які запроваджують наші європейські сусіди.

Джерело: Центру економічної стратегії 

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