Європейський Союз виділить Україні €9 млрд фінансової допомоги

Червень, 24 в 21:00

Держави-члени Європейського Союзу ухвалили рішення про виділення Україні фінансової допомоги у розмірі €9 млрд. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький за підсумками саміту Євросоюзу.

За його словами, Україна не має коштів для оплати великої кількості державних послуг, тому країни Євросоюзу виділяють додаткову фінансову підтримку.

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На його думку, частину коштів можуть спрямувати на виплату заробітних плат працівникам медичної та освітньої сфер, поліцейським, прикордонникам та іншим.

Напередодні Рада Євросоюзу виділила Україні четвертий транш допомоги є Європейського фонду миру на суму близько €500 млн. За допомогою цих грошей ЄС отримає можливість допомогти українським захисникам військовою технікою. З них €490 млн планують спрямувати на озброєння для оборони.