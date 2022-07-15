Липень, 15 в 17:43

Уряд України продовжить виплачувати субсидії українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних платежів.

Про це на засіданні уряду 15 липня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Як і обіцяли, всі тарифи цієї зими залишаються без змін. Також уряд продовжить виплачувати субсидії українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних платежів, – запевнив він.

За словами Шмигаля, цьогоріч Україну чекає дуже складний опалювальний сезон, тому вже три місяці уряд активно готується до різних сценаріїв.

Зараз дивляться

– У нас створено відповідний штаб на найвищому рівні. Така підготовка включає чотири основні аспекти: достатню кількість запасів газу, достатню кількість запасів вугілля, готовність енергогенеруючих підприємств та інфраструктури, підготовку до екстрених ситуацій, – розповів Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що станом на середину липня Україна накопичила у своїх підземних сховищах 11,3 млрд куб. м природного газу.

Перед НАК Нафтогаз України поставлене завдання накопичити в українських підземках 19 млрд. куб. м до початку опалювального сезону 2022-2023 років.

Нагадаємо, що українцям, які отримують субсидії, перекажуть додаткові гроші. Зокрема, понад 300 тис. громадян отримають на рахунки 410 млн грн залишків пільг на житлово-комунальні послуги.

Кошти надійдуть упродовж липня. Пільговики отримають відповідне смс-повідомлення або сповіщення через електронні засоби зв’язку.