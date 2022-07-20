Країни-кредитори із G7 погодилися відтермінувати платежі за боргами України
Група кредиторів України, до складу якої входять шість із семи країн групи G7, погодились відтермінувати платежі за боргами України до 2024 року.
Про це йдеться у їхній спільній заяві, що опублікована на сайті німецького Міністерства фінансів.
У заяві йдеться, що група кредиторів взяла до уваги прохання України про згоду на відстрочення обслуговування боргу перед власниками облігацій з 1 серпня 2022 року та продовження терміну погашення платежів.
Вони зазначили, що Україна взірцево обслуговувала свої борги, але зараз опинилася у виняткових обставинах.
— Члени групи кредиторів України підтримують прохання про запит згоди та наполегливо закликають власників облігацій погодитися, – йдеться у заяві.
Вони також пропонують інвесторам погодитися на реструктуризацію ВВП-варрантів, запропоновану Україною.
Учасники групи кредиторів як офіційні двосторонні кредитори України вирішили запровадити мораторій на обслуговування боргу з 1 серпня 2022 року до кінця 2023-го з можливістю продовження ще на рік.
— Ми також наполегливо закликаємо всіх інших офіційних двосторонніх кредиторів швидко домовитися з Україною щодо призупинення обслуговування боргу, – йдеться в заяві.
До групи кредиторів України входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати Америки.
До групи спостерігачів входять: Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Південна Корея, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.
19 липня уряд доручив Міністерству фінансів почати переговори з власниками єврооблігацій України про відстрочення платежів. 20 липня бюджетний Комітет ВРУ погодив постанову уряду про відстрочку платежів за єврооблігаціями на наступні 24 місяці – до серпня 2024 року.
Джерело: Міністерство фінансів Німеччини