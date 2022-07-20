Країни-кредитори із G7 погодилися відтермінувати платежі за боргами України

Липень, 20 в 18:01

Група кредиторів України, до складу якої входять шість із семи країн групи G7, погодились відтермінувати платежі за боргами України до 2024 року.

Про це йдеться у їхній спільній заяві, що опублікована на сайті німецького Міністерства фінансів.

У заяві йдеться, що група кредиторів взяла до уваги прохання України про згоду на відстрочення обслуговування боргу перед власниками облігацій з 1 серпня 2022 року та продовження терміну погашення платежів.

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Вони зазначили, що Україна взірцево обслуговувала свої борги, але зараз опинилася у виняткових обставинах.

— Члени групи кредиторів України підтримують прохання про запит згоди та наполегливо закликають власників облігацій погодитися, – йдеться у заяві.

Вони також пропонують інвесторам погодитися на реструктуризацію ВВП-варрантів, запропоновану Україною.

Учасники групи кредиторів як офіційні двосторонні кредитори України вирішили запровадити мораторій на обслуговування боргу з 1 серпня 2022 року до кінця 2023-го з можливістю продовження ще на рік.

— Ми також наполегливо закликаємо всіх інших офіційних двосторонніх кредиторів швидко домовитися з Україною щодо призупинення обслуговування боргу, – йдеться в заяві.

До групи кредиторів України входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати Америки.

До групи спостерігачів входять: Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Південна Корея, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.

19 липня уряд доручив Міністерству фінансів почати переговори з власниками єврооблігацій України про відстрочення платежів. 20 липня бюджетний Комітет ВРУ погодив постанову уряду про відстрочку платежів за єврооблігаціями на наступні 24 місяці – до серпня 2024 року.

Джерело: Міністерство фінансів Німеччини