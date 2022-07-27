Липень, 27 в 13:34

Від сьогодні, 27 липня, Національний банк України дозволив банкам продавати клієнтам більше готівкової валюти.

Про це повідомила пресслужба регулятора. Зазначається, що відповідне рішення має збільшити пропозицію на готівковому сегменті валютного ринку та позначитися на послабленні девальваційного тиску.

– З 27 липня 2022 року Національний банк України дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти, – йдеться у повідомленні.

Водночас додатковий тиск на міжнародні резерви НБУ внаслідок використання банками цього дозволу буде помірним і контрольованим.

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У Нацбанку нагадали, що з 14 квітня 2022 року дозволили банкам продавати населенню готівкову іноземну валюту.

Проте банки можуть здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальними обсягами купленої ним готівкової іноземної валюти та проданої. Це було необхідно для запобігання додаткового тиску на валютні резерви.