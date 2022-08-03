Кабмін готує законопроєкт про додатковий збір на імпортні товари

Серпень, 03 в 16:10

Кабінет міністрів готує законопроєкт про запровадження додаткового збору на купівлю всіх імпортних товарів та послуг.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

— Тут варто зазначити, що обрали концепцію не додаткових імпортних мит, що складна в адмініструванні, а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг, – повідомив нардеп.

Мета законопроєкту – зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню.

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— Очікується, що КМУ внесе законопроєкт в найближчі тижні. Подивимося, що з цього вийде, — додав він.

На початку липня Кабінет міністрів скасував перелік товарів критичного імпорту.

24 лютого Кабмін затвердив перелік товарів критичного імпорту, включивши до нього нафту та нафтопродукти, ліки для роздрібної торгівлі, медвироби, шини, кров людей і тварин, мінеральні добрива, м’ясо, чай і каву, пшеничне борошно, цукор та інші товари.

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Джерело: Ярослав Железняк