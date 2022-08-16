Серпень, 16 в 14:13

На жаль, в українських школах дітей не вчать фінансової грамотності, тому це завдання лягає на плечі батькам.

Найкращий спосіб навчити дитину цінувати гроші та вправно ними розпоряджатися – оформити дитячу банківську картку.

Власна картка навчить дитину правильно розподіляти та серйозно ставитись до кишенькових грошей.

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З якого віку можна відкрити дитині банківську карту та у якому банку України – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Банківська картка для дитини

Це сучасний фінансовий інструмент, який допоможе дитині навчитися основам фінансової грамотності та з розумом користуватися власними коштами й банківськими послугами.

Оформити картку на дитину в Україні можна на дитину з 6 років, за згодою батьків.

Ця процедура мало відрізняється від звичайного оформлення карток.

Одному з батьків разом з дитиною варто звернутися у відділення банку, надати консультанту необхідні документи та обговорити умови.

Майже у кожному українську банку відкривають дитячі картки, вам лишається лише обрати зручний для вас.

Картка Юніора від ПриватБанку

Цю картку можна оформити дітям віком від 6 до 17 років.

Крім того, ПриватБанк був першим, хто створив спеціальні умови для маленьких клієнтів.

Після оформлення дитина отримує пластикову картку, за допомогою якої може робити покупки в торгових мережах і знімати готівку в банкоматах.

Батьки можуть бути спокійними, адже:

дитячі гроші надійно зберігаються в електронному гаманці;

у будь-який час можна поповнити картку у відділенні ПриватБанку або через Приват24;

зможуть контролювати всі витрати дитини за допомогою SMS-інформування;

можна налаштувати регулярний переказ коштів із вашої картки на Картку Юніора.

Оформлення картки – повністю безкоштовне. Якщо ж батьки чи дитина захочуть відкрити іменну картку з фотографією, це коштуватиме 50 грн.

Також дорослі можуть поставити обмеження на зняття готівки з картки.

Дитяча картка Monobank

Таку картку можна оформити дітям до 14 років.

До особливостей дитячої картки варто віднести:

повернення кешбеку до 20% – щомісяця дитина може сама обирати дві категорії витрат, за якими будете отримувати кешбек;

отримувати пластикову картку не обов’язково, monobank дозволяє сплачувати усі покупки онлайн-карткою;

батьки можуть контролювати усі витрати дитини та встановлювати ліміти.

Що стосується тарифів, то у monobank:

оформлення та випуск – безкоштовно;

поповнення картки — без комісій;

зняття готівки — 0,5%;

безкоштовний випуск фізичної картки (доставка Новою Поштою – 50 грн).

FUN-картка від Райффайзен Банк Аваль

Це безкоштовна платіжна дитяча картка, яку можна відкрити дітям з 6 років.

Загалом, вона випускається для дитини у віці від 6 до 18 років як додаткова до батьківського карткового рахунку.

На картці автоматично буде встановлений ліміт витрат на 1 тис. грн, але батьки можуть змінити його.

Крім того, поповнення картки готівкою в касі або через банкомати – безкоштовно.

Чотири рази на місяць можна зняти готівку без комісії: два рази в банкоматах Райффайзен Банку і два рази — в будь-яких інших банкоматах України.

За кожне наступне зняття банк візьме 1% + 5 грн.

Як і інші, Райффайзен дозволяє батькам повністю контролювати фінансові дії дитини за допомогою інтернет-банку Райффайзен Онлайн.

Картка ЛАЙК’Ю від Ощадбанку