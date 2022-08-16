Банківська картка для дитини: як отримати та з якого віку
На жаль, в українських школах дітей не вчать фінансової грамотності, тому це завдання лягає на плечі батькам.
Найкращий спосіб навчити дитину цінувати гроші та вправно ними розпоряджатися – оформити дитячу банківську картку.
Власна картка навчить дитину правильно розподіляти та серйозно ставитись до кишенькових грошей.
З якого віку можна відкрити дитині банківську карту та у якому банку України – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Банківська картка для дитини
Це сучасний фінансовий інструмент, який допоможе дитині навчитися основам фінансової грамотності та з розумом користуватися власними коштами й банківськими послугами.
Оформити картку на дитину в Україні можна на дитину з 6 років, за згодою батьків.
Ця процедура мало відрізняється від звичайного оформлення карток.
Одному з батьків разом з дитиною варто звернутися у відділення банку, надати консультанту необхідні документи та обговорити умови.
Майже у кожному українську банку відкривають дитячі картки, вам лишається лише обрати зручний для вас.
Картка Юніора від ПриватБанку
Цю картку можна оформити дітям віком від 6 до 17 років.
Крім того, ПриватБанк був першим, хто створив спеціальні умови для маленьких клієнтів.
Після оформлення дитина отримує пластикову картку, за допомогою якої може робити покупки в торгових мережах і знімати готівку в банкоматах.
Батьки можуть бути спокійними, адже:
- дитячі гроші надійно зберігаються в електронному гаманці;
- у будь-який час можна поповнити картку у відділенні ПриватБанку або через Приват24;
- зможуть контролювати всі витрати дитини за допомогою SMS-інформування;
- можна налаштувати регулярний переказ коштів із вашої картки на Картку Юніора.
Оформлення картки – повністю безкоштовне. Якщо ж батьки чи дитина захочуть відкрити іменну картку з фотографією, це коштуватиме 50 грн.
Також дорослі можуть поставити обмеження на зняття готівки з картки.
Дитяча картка Monobank
Таку картку можна оформити дітям до 14 років.
До особливостей дитячої картки варто віднести:
- повернення кешбеку до 20% – щомісяця дитина може сама обирати дві категорії витрат, за якими будете отримувати кешбек;
- отримувати пластикову картку не обов’язково, monobank дозволяє сплачувати усі покупки онлайн-карткою;
- батьки можуть контролювати усі витрати дитини та встановлювати ліміти.
Що стосується тарифів, то у monobank:
- оформлення та випуск – безкоштовно;
- поповнення картки — без комісій;
- зняття готівки — 0,5%;
- безкоштовний випуск фізичної картки (доставка Новою Поштою – 50 грн).
FUN-картка від Райффайзен Банк Аваль
Це безкоштовна платіжна дитяча картка, яку можна відкрити дітям з 6 років.
Загалом, вона випускається для дитини у віці від 6 до 18 років як додаткова до батьківського карткового рахунку.
На картці автоматично буде встановлений ліміт витрат на 1 тис. грн, але батьки можуть змінити його.
Крім того, поповнення картки готівкою в касі або через банкомати – безкоштовно.
Чотири рази на місяць можна зняти готівку без комісії: два рази в банкоматах Райффайзен Банку і два рази — в будь-яких інших банкоматах України.
За кожне наступне зняття банк візьме 1% + 5 грн.
Як і інші, Райффайзен дозволяє батькам повністю контролювати фінансові дії дитини за допомогою інтернет-банку Райффайзен Онлайн.
Картка ЛАЙК’Ю від Ощадбанку
Банківська картка для дітей (від 6 років) та підлітків від Ощаду та Mastercard:
Лайк’ю дозволяє маленьким клієнтам розраховуватися в Україні та закордоном, купувати товари в інтернеті та офлайн, поповнювати, переказувати та знімати гроші.
Контролювати витрати дитини батьки можуть через інтернет-банк Ощад 24/7.
Оформлення та обслуговування дитячої картки — безкоштовне. Проте, аби отримувати SMS-банкінг доведеться платити 7 грн на місяць.
Щодо лімітів:
- перекази з картки на картку – 5 тис. грн на добу;
- розрахунки в інтернеті – 5 тис. грн на добу;
- видача готівки – 30 тис. грн на добу.
Friendly card від Укргазбанку
Це безкоштовна банківська картка для дітей та підлітків від 6 до 17 років, яка допоможе дитині навчитись основам фінансової грамотності, а батькам дає можливість контролювати витрати.
Серед основних переваг:
- безпечні покупки в інтернеті з технологією 3D-Secure;
- можливість сплачувати смартфоном;
- безкоштовний випуск та обслуговування;
- поповнення – без комісій;
- можливість накопичувати.
Відкриття та обслуговування картки – безкоштовне, зняття готівки – 0,5%.