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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Банківська картка для дитини: як отримати та з якого віку

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Банківська картка для дитини: як отримати та з якого віку
Фото: Depositphotos

На жаль, в українських школах дітей не вчать фінансової грамотності, тому це завдання лягає на плечі батькам.

Найкращий спосіб навчити дитину цінувати гроші та вправно ними розпоряджатися – оформити дитячу банківську картку.

Власна картка навчить дитину правильно розподіляти та серйозно ставитись до кишенькових грошей.

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З якого віку можна відкрити дитині банківську карту та у якому банку України – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Банківська картка для дитини

Це сучасний фінансовий інструмент, який допоможе дитині навчитися основам фінансової грамотності та з розумом користуватися власними коштами й банківськими послугами.

Оформити картку на дитину в Україні можна на дитину з 6 років, за згодою батьків.

Ця процедура мало відрізняється від звичайного оформлення карток.

Одному з батьків разом з дитиною варто звернутися у відділення банку, надати консультанту необхідні документи та обговорити умови.

Майже у кожному українську банку відкривають дитячі картки, вам лишається лише обрати зручний для вас.

Картка Юніора від ПриватБанку

Цю картку можна оформити дітям віком від 6 до 17 років.

Крім того, ПриватБанк був першим, хто створив спеціальні умови для маленьких клієнтів.

Після оформлення дитина отримує пластикову картку, за допомогою якої може робити покупки в торгових мережах і знімати готівку в банкоматах.

Батьки можуть бути спокійними, адже:

  • дитячі гроші надійно зберігаються в електронному гаманці;
  • у будь-який час можна поповнити картку у відділенні ПриватБанку або через Приват24;
  • зможуть контролювати всі витрати дитини за допомогою SMS-інформування;
  • можна налаштувати регулярний переказ коштів із вашої картки на Картку Юніора.

Оформлення картки – повністю безкоштовне. Якщо ж батьки чи дитина захочуть відкрити іменну картку з фотографією, це коштуватиме 50 грн.

Також дорослі можуть поставити обмеження на зняття готівки з картки.

Дитяча картка Monobank

Таку картку можна оформити дітям до 14 років.

До особливостей дитячої картки варто віднести:

  • повернення кешбеку до 20% – щомісяця дитина може сама обирати дві категорії витрат, за якими будете отримувати кешбек;
  • отримувати пластикову картку не обов’язково, monobank дозволяє сплачувати усі покупки онлайн-карткою;
  • батьки можуть контролювати усі витрати дитини та встановлювати ліміти.

Що стосується тарифів, то у monobank:

  • оформлення та випуск – безкоштовно;
  • поповнення картки — без комісій;
  • зняття готівки — 0,5%;
  • безкоштовний випуск фізичної картки (доставка Новою Поштою – 50 грн).

FUN-картка від Райффайзен Банк Аваль

Це безкоштовна платіжна дитяча картка, яку можна відкрити дітям з 6 років.

Загалом, вона випускається для дитини у віці від 6 до 18 років як додаткова до батьківського карткового рахунку.

На картці автоматично буде встановлений ліміт витрат на 1 тис. грн, але батьки можуть змінити його.

Крім того, поповнення картки готівкою в касі або через банкомати – безкоштовно.

Чотири рази на місяць можна зняти готівку без комісії: два рази в банкоматах Райффайзен Банку і два рази — в будь-яких інших банкоматах України.

За кожне наступне зняття банк візьме 1% + 5 грн.

Як і інші, Райффайзен дозволяє батькам повністю контролювати фінансові дії дитини за допомогою інтернет-банку Райффайзен Онлайн.

Картка ЛАЙК’Ю від Ощадбанку

Банківська картка для дітей (від 6 років) та підлітків від Ощаду та Mastercard:

Лайк’ю дозволяє маленьким клієнтам розраховуватися в Україні та закордоном, купувати товари в інтернеті та офлайн, поповнювати, переказувати та знімати гроші.

Контролювати витрати дитини батьки можуть через інтернет-банк Ощад 24/7.

Оформлення та обслуговування дитячої картки — безкоштовне. Проте, аби отримувати SMS-банкінг доведеться платити 7 грн на місяць.

Щодо лімітів:

  • перекази з картки на картку – 5 тис. грн на добу;
  • розрахунки в інтернеті – 5 тис. грн на добу;
  • видача готівки – 30 тис. грн на добу.

Friendly card від Укргазбанку

Це безкоштовна банківська картка для дітей та підлітків від 6 до 17 років, яка допоможе дитині навчитись основам фінансової грамотності, а батькам дає можливість контролювати витрати.

Серед основних переваг:

  • безпечні покупки в інтернеті з технологією 3D-Secure;
  • можливість сплачувати смартфоном;
  • безкоштовний випуск та обслуговування;
  • поповнення – без комісій;
  • можливість накопичувати.

Відкриття та обслуговування картки – безкоштовне, зняття готівки – 0,5%.

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