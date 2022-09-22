Вересень, 22 в 9:57

Станом на 22 вересня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36,56 грн/$.

Водночас вартість євро становить 36,20 грн за €1. Це на 32 копійки менше, аніж минулого банківського дня.

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,9 грн 40,9 грн Долар 40,6 грн 41,1 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,60 грн 41,80 грн Долар 40,80 грн 41,99 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 36,30 грн 37,95 грн Долар 36,65 грн 37,95 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 40,80 грн 41,80 грн Долар 42,50 грн 43,00 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 36,45 грн 37,45 грн Долар 36,57 грн 37,57 грн

В обмінниках купують долар США в середньому за 42,60 грн, а продають – за 42,90.

Євро коливається на рівні: купівля – 41,40 грн та продаж – 41,80 грн.

На чорному ринку купівля/продаж американського долара становить 42,50/42,95 грн, а євро – 41,35/41,90 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк