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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро здешевшало на понад 30 копійок: курс валют в Україні 22 вересня

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Євро здешевшало на понад 30 копійок: курс валют в Україні 22 вересня
Фото: Depositphotos

Станом на 22 вересня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36,56 грн/$.

Водночас вартість євро становить 36,20 грн за €1. Це на 32 копійки менше, аніж минулого банківського дня.

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,9 грн 40,9 грн
Долар 40,6 грн 41,1 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,60 грн 41,80 грн
Долар 40,80 грн 41,99 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 36,30 грн 37,95 грн
Долар 36,65 грн 37,95 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,80 грн 41,80 грн
Долар 42,50 грн 43,00 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 36,45 грн 37,45 грн
Долар 36,57 грн 37,57 грн

В обмінниках купують долар США в середньому за 42,60 грн, а продають – за 42,90.

Євро коливається на рівні: купівля – 41,40 грн та продаж – 41,80 грн.

На чорному ринку купівля/продаж американського долара становить 42,50/42,95 грн, а євро – 41,35/41,90 грн.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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