Євро здешевшало на понад 30 копійок: курс валют в Україні 22 вересня
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Станом на 22 вересня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36,56 грн/$.
Водночас вартість євро становить 36,20 грн за €1. Це на 32 копійки менше, аніж минулого банківського дня.
Зараз дивляться
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,9 грн
|40,9 грн
|Долар
|40,6 грн
|41,1 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,60 грн
|41,80 грн
|Долар
|40,80 грн
|41,99 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|36,30 грн
|37,95 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,95 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,80 грн
|41,80 грн
|Долар
|42,50 грн
|43,00 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|36,45 грн
|37,45 грн
|Долар
|36,57 грн
|37,57 грн
В обмінниках купують долар США в середньому за 42,60 грн, а продають – за 42,90.
Євро коливається на рівні: купівля – 41,40 грн та продаж – 41,80 грн.
На чорному ринку купівля/продаж американського долара становить 42,50/42,95 грн, а євро – 41,35/41,90 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк