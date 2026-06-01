Рекордна кількість атак по російських нафтопереробних підприємствах створює додатковий тиск на внутрішній паливний ринок РФ та може ускладнити забезпечення попиту в період літнього сезону.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні підрахунки та відкриті заяви української та російської сторін.

Удари по російських нафтових об’єктах: що відомо

За підрахунками Bloomberg, у травні Україна здійснила щонайменше 16 атак на російські нафтопереробні заводи. Під удари потрапили вісім із десяти найбільших НПЗ Росії.

Видання зазначає, що українська сторона збільшила інтенсивність атак та почала повторно завдавати ударів по окремих об’єктах, щоб ускладнити їхнє відновлення. Зокрема, Ярославський НПЗ у травні атакували тричі, а підприємства Лукойлу у Нижньому Новгороді та Пермі — двічі.

Крім заводів, під ударами опинялися експортні термінали, нафтопровідна інфраструктура та сховища.

За оцінкою аналітичної компанії OilX, середній обсяг переробки нафти у РФ у травні може знизитися до 4,58 млн барелів на добу.

Це приблизно на 13% менше, ніж за аналогічний період торік, і найнижчий показник із жовтня 2009 року.

Bloomberg зазначає, що скорочення виробництва створює додатковий тиск на владу РФ для недопущення дефіциту пального та різкого зростання цін.

Ознаки такого тиску вже спостерігаються: обсяги продажу бензину А-95 у європейській частині Росії скоротилися, тоді як біржові ціни за рік зросли більш ніж на 20%.

Водночас у Кремлі заявляють, що наразі не бачать ризиків дефіциту, та пояснюють скорочення переробки сезонним технічним обслуговуванням.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що українські далекобійні удари по нафтовій інфраструктурі РФ уже вплинули на експорт російської нафти та можливості її переробки.

В ISW зазначали, що через такі атаки Росія не змогла повноцінно скористатися зростанням світових цін на нафту, а подальший тиск може обмежувати економічні можливості Кремля.

