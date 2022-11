В Україні в наслідок масованого ракетного обстрілу сталося знеструмлення телекомунікаційних мереж, що призвело до падіння інтернет-трафіку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, базові станції та оператори фіксованого зв’язку за можливості, перейшли на генератори. Мобільні оператори, де працюють вежі, перевантажені трафіком.

Наразі Мінцифри централізовано допомагає організувати підвезення дизпального та вирішувати інші операційні завдання.

Михайло Федоров наголосив, що такого виклику у сфері телекомунікації ще жодна країна не бачила.

За даними компанії Netblocks, що відстежує кібербезпеку та зв’язок у всьому світі, інтернет-трафік в Україні впав до 35% від попереднього рівня.

⚠️ Confirmed: #Ukraine is in the midst of a nation-scale power blackout with high impact to internet access; live metrics show national connectivity now at 35% of previous levels after the second barrage of targeted missile Russian attacks in a week ????

???? https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/poUONeZDzw

— NetBlocks (@netblocks) November 23, 2022