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Факти / Україна / Економіка

Через ракетну атаку інтернет-трафік в Україні впав на 65%

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Через ракетну атаку інтернет-трафік в Україні впав на 65%
Фото: Pixabay

В Україні в наслідок масованого ракетного обстрілу сталося знеструмлення телекомунікаційних мереж, що призвело до падіння інтернет-трафіку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, базові станції та оператори фіксованого зв’язку за можливості, перейшли на генератори. Мобільні оператори, де працюють вежі, перевантажені трафіком.

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Наразі Мінцифри централізовано допомагає організувати підвезення дизпального та вирішувати інші операційні завдання.

Михайло Федоров наголосив, що такого виклику у сфері телекомунікації ще жодна країна не бачила.

За даними компанії Netblocks, що відстежує кібербезпеку та зв’язок у всьому світі, інтернет-трафік в Україні впав до 35% від попереднього рівня.

– Україна перебуває в розпалі загальнонаціонального відключення електроенергії з сильним впливом на доступ до інтернету, – наголошують у компанії.

Показники в реальному часі показують, що національний зв’язок зараз на рівні 35% від попередніх рівнів після другого за тиждень шквалу цілеспрямованих ракетних обстрілів із боку Росії.

Раніше заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко розповів, що енергетики працюють над відновленням електропостачання в регіонах, а рятувальники розгорнули вже понад 800 пунктів незламності.

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