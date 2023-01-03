Січень, 03 в 18:27

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що через російські атаки на енергетичну систему нашій державі доведеться провести корінну реформу.

Про це він розповів під час засідання уряду 3 січня.

– Російські атаки штовхають нас до корінної реформи — побудови децентралізованої енергетичної системи. Тоді вона буде менш вразливою до ворожих нападів. Ідеться про створення мініелектростанцій та малих об’єктів генерації, імплементованих у наявну енергосистему, – зазначив прем’єр.

Він додав, що актуальними залишаються плани щодо декарбонізації енергетики та зеленої трансформації.

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Таким чином, Україна буде активніше використовувати потенціал відновлюваної енергетики: сонячної, вітрової, гідрогенерації, водневих технологій.

– Також у 2023 році буде створено законодавчу базу, аби провести реформу Державного резерву, зокрема це питання стосується формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів із метою забезпечення безперервного її постачання на внутрішній ринок, – розповів Шмигаль.

За його словами, держава продовжить інвестувати у збільшення власного видобутку газу, аби забезпечити в цьому питанні повну енергетичну незалежність.