Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Економіка

Україна побудує децентралізовану енергетичну систему через ракетні удари РФ – Шмигаль

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Україна побудує децентралізовану енергетичну систему через ракетні удари РФ – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що через російські атаки на енергетичну систему нашій державі доведеться провести корінну реформу.

Про це він розповів під час засідання уряду 3 січня.

– Російські атаки штовхають нас до корінної реформи — побудови децентралізованої енергетичної системи. Тоді вона буде менш вразливою до ворожих нападів. Ідеться про створення мініелектростанцій та малих об’єктів генерації, імплементованих у наявну енергосистему, – зазначив прем’єр.

Він додав, що актуальними залишаються плани щодо декарбонізації енергетики та зеленої трансформації. 

Зараз дивляться

Таким чином, Україна буде активніше використовувати потенціал відновлюваної енергетики: сонячної, вітрової, гідрогенерації, водневих технологій.

– Також у 2023 році буде створено законодавчу базу, аби провести реформу Державного резерву, зокрема це питання стосується формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів із метою забезпечення безперервного її постачання на внутрішній ринок, – розповів Шмигаль. 

За його словами, держава продовжить інвестувати у збільшення власного видобутку газу, аби забезпечити в цьому питанні повну енергетичну незалежність.

Читайте
Війна завдала економіці України збитків на понад $700 млрд – Шмигаль

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка