В енергосистемі зріс дефіцит потужності, у двох областях застосовуються аварійні відключення – Укренерго
Уранці 11 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через суттєве зниження температури на сході і в центрі країни. В результаті зріс дефіцит потужності.
Про це повідомляє Укренерго.
Зазначено, що для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання.
Водночас з 7:00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, внаслідок чого були застосовані аварійні відключення.
У деяких областях через поривчастий вітер є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, тривають ремонтні роботи.
– У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій, – додали у компанії.
В Укренерго закликали громадян розумно споживати електроенергію та користуватись енергоємними приладами почергово.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетична система України зможе витримати подальші ракетні атаки Росії.
Джерело: Укренерго