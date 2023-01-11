Січень, 11 в 11:46

Уранці 11 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через суттєве зниження температури на сході і в центрі країни. В результаті зріс дефіцит потужності.

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначено, що для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання.

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Водночас з 7:00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, внаслідок чого були застосовані аварійні відключення.

У деяких областях через поривчастий вітер є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, тривають ремонтні роботи.

– У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій, – додали у компанії.

В Укренерго закликали громадян розумно споживати електроенергію та користуватись енергоємними приладами почергово.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетична система України зможе витримати подальші ракетні атаки Росії.

Джерело: Укренерго