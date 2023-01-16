Євро подорожчало, долар не змінився: за скільки можна купити валюту в Україні 16 січня
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У понеділок, 16 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,54 грн/€1. Це на 18 копійок більше, ніж вчора.
Курс американського долара не змінився – 36,57 грн/$1.
Офіційний курс гривні до іноземних валют:
Зараз дивляться
- 1 долар США — 36,5686
- 1 євро — 39,5361
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 16.01.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,9
|42,9
|Долар
|39,8
|40,3
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|42,2
|43,3
|Долар
|40,25
|40,9
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,7
|40,7
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|42,2
|43,0
|Долар
|40,15
|40,6
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|42,2
|43,35
|Долар
|40,15
|40,75
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк