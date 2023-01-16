Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Економіка

Євро подорожчало, долар не змінився: за скільки можна купити валюту в Україні 16 січня

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Євро подорожчало, долар не змінився: за скільки можна купити валюту в Україні 16 січня
Фото: Depositphotos

У понеділок, 16 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,54 грн/€1. Це на 18 копійок більше, ніж вчора.

Курс американського долара не змінився – 36,57 грн/$1.

Офіційний курс гривні до іноземних валют:

Зараз дивляться
  • 1 долар США — 36,5686
  • 1 євро — 39,5361

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 16.01.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,9 42,9
Долар 39,8 40,3

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 42,2 43,3
Долар 40,25 40,9

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,7 40,7
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 42,2 43,0
Долар 40,15 40,6

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 42,2 43,35
Долар 40,15 40,75
Читайте
Прогноз курсу валют: експерт розповів, чого очікувати від долара та євро у січні 2023 року

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка