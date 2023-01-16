Січень, 16 в 8:39

У понеділок, 16 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,54 грн/€1. Це на 18 копійок більше, ніж вчора.

Курс американського долара не змінився – 36,57 грн/$1.

Офіційний курс гривні до іноземних валют:

Зараз дивляться

1 долар США — 36,5686

1 євро — 39,5361

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 16.01.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,9 42,9 Долар 39,8 40,3

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 42,2 43,3 Долар 40,25 40,9

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,7 40,7 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 42,2 43,0 Долар 40,15 40,6

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 42,2 43,35 Долар 40,15 40,75

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк