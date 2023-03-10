Березень, 10 в 9:57

Євро та долар в обмінниках продовжують дешевшати: курс валют 10 березня

Сьогодні, 10 березня, Національний банк України на 6 коп. підвищив офіційний курс європейської валюти – до 38,62 грн. Курс долара від НБУ досі без змін – 36,56 грн. Польський злотий зріс на 1 коп. Зараз дивляться Який курс валют в банках України 10.03.2023: Курс валют у Приватбанку: Валюта купівля продаж Євро 39,40 грн 40,40 грн Долар 37,90 грн 38,40 грн Курс валют в Ощадбанку: Валюта купівля продаж Євро 40,0 грн 41,00 грн Долар 38,20 грн 39,25 грн Курс валют у Монобанку: Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн Курс валют у Райффайзен банку: Валюта купівля продаж Євро 39,70 грн 40,65 грн Долар 37,70 грн 38,60 грн Курс валют в УкрСиббанку: Валюта купівля продаж Євро 40,00 грн 40,90 грн Долар 38,30 грн 38,90 грн Читайте Євро та долар в банківських обмінниках дешевшають: курс валют на 9 березня Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ

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