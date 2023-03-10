Євро та долар в обмінниках продовжують дешевшати: курс валют 10 березня
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Сьогодні, 10 березня, Національний банк України на 6 коп. підвищив офіційний курс європейської валюти – до 38,62 грн.
Курс долара від НБУ досі без змін – 36,56 грн.
Польський злотий зріс на 1 коп.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 10.03.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,40 грн
|40,40 грн
|Долар
|37,90 грн
|38,40 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,0 грн
|41,00 грн
|Долар
|38,20 грн
|39,25 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,70 грн
|40,65 грн
|Долар
|37,70 грн
|38,60 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,00 грн
|40,90 грн
|Долар
|38,30 грн
|38,90 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ