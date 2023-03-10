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Факти / Україна / Економіка

Євро та долар в обмінниках продовжують дешевшати: курс валют 10 березня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Долари в руках пенсіонерки
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 10 березня, Національний банк України на 6 коп. підвищив офіційний курс європейської валюти – до 38,62 грн.

Курс долара від НБУ досі без змін – 36,56 грн.

Польський злотий зріс на 1 коп.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 10.03.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,40 грн 40,40 грн
Долар 37,90 грн 38,40 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,0 грн 41,00 грн
Долар 38,20 грн 39,25 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 грн 40,04 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,70 грн 40,65 грн
Долар 37,70 грн 38,60 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,00 грн 40,90 грн
Долар 38,30 грн 38,90 грн
Читайте
Євро та долар в банківських обмінниках дешевшають: курс валют на 9 березня

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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