Євро та долар в банківських обмінниках дешевшають: курс валют на 9 березня
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Станом на 9 березня офіційний курс євро впав на 45 копійок – до 38,56 грн.
Курс долара Національний банк України все ще лишає без змін – 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 09.03.2023:
Курс валют у Приватбанку:
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|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,45 грн
|40,45 грн
|Долар
|37,95 грн
|38,45 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,10 грн
|41,10 грн
|Долар
|38,35 грн
|39,40 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,70 грн
|42,40 грн
|Долар
|39,70 грн
|40,75 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,00 грн
|40,90 грн
|Долар
|38,30 грн
|38,90 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,25 грн
|41,00 грн
|Долар
|38,25 грн
|39,00 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ