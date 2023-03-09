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Факти / Україна / Економіка

Євро та долар в банківських обмінниках дешевшають: курс валют на 9 березня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро та долар в банківських обмінниках дешевшають: курс валют на 9 березня
Фото: Depositphotos

Станом на 9 березня офіційний курс євро впав на 45 копійок – до 38,56 грн.

Курс долара Національний банк України все ще лишає без змін – 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 09.03.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться
Валюта купівля продаж
Євро 39,45 грн 40,45 грн
Долар 37,95 грн 38,45 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,10 грн 41,10 грн
Долар 38,35 грн 39,40 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 грн 40,04 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,70 грн 42,40 грн
Долар 39,70 грн 40,75 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,00 грн 40,90 грн
Долар 38,30 грн 38,90 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж
Євро 40,25 грн 41,00 грн
Долар 38,25 грн 39,00 грн
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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