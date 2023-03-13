Березень, 13 в 20:44

Народні депутати пропонують збільшити суми штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів.

Відповідний законопроєкт №9095 зареєстровано у Верховній Раді 13 березня.

Нардепи пропонують збільшити суму адміністративних стягнень за відмову надавати споживачу інформацію про товар, послугу чи виробника від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 850 грн, нині максимальна сума штрафу – 170 грн).

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За відмову споживачу в реалізації його права в разі придбання ним товару неналежної якості, згідно з документом, доведеться заплатити від 10 до 75 неоподатковуваних мінімумів (від 170 до 1275 грн, нині – від 17 до 306 грн).

Надання споживачеві недостовірної інформації про продукцію, якщо вона не зашкодила життю та здоров’ю, потягне на штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн, нині – від 170 до 850 грн).

Якщо надання неправдивої інформації принесло шкоду здоров’ю споживача, передбачено покарання у вигляді штрафу – від трьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів (від 51 тис. до 136 тис. грн) із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо діяльність призвела до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, покаранням передбачається позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Законопроєкт також передбачає, що на час дії правового режиму воєнного стану в Україні суми штрафів, стягнутих за порушення прав споживачів, зараховуватимуться до державного бюджету і спрямовуватимуться виключно на потреби Збройних сил України.