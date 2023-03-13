У Верховній Раді пропонують визначити політичний режим РФ як рашизм

Березень, 13 в 19:20

Народні депутати пропонують визначити політичний режим РФ як рашизм і засудити його ідеологічні засади як людононенависницькі.

Про це йдеться у картці законопроєкту №9101.

Так, у Верховну Раду внесли проєкт постанови про заяву парламенту “Про визначення наявного в РФ політичного режиму як рашизму та засудження його ідеологічних засад і суспільних практик як тоталітарних і людоненависницьких”.

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Проте поки що на сайті немає тексту самої заяви.

Нагадаємо, що в одному зі своїх звернень президент України Володимир Зеленський зазначив, що “те, що робить Росія, це не просто нацизм, а рашизм, це нове поняття буде в підручниках з історії”.