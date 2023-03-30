Березень, 30 в 15:00

Курс безготівкового долара відносно гривні залишається стабільним, хоча Нацбанк постійно продає валюту для задоволення попиту.

Про це повідомив у коментарі Фактам ICTV кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

– Минулого тижня обсяг продажу валюти Нацбанком зріс до 500 млн доларів, що свідчить про зростання попиту на валюту. Проте іноземні кредити та гранти надходять стабільно в запланованих обсягах. Це забезпечує стабільність валютного курсу та навіть дозволяє нарощувати валютні резерви, – розповів експерт.

Водночас, за словами фахівця, така стабільність може бути зруйнована в будь-який момент. Загострення бойових дій, збільшення обстрілів, загроза ядерного удару – все це може призвести до падіння гривні.

Зараз дивляться

– Велике занепокоєння викликає дефіцит держбюджету. Спочатку він був затверджений на рівні 1,3 трлн грн. Проте в березні Верховна Рада внесла зміни до держбюджету та збільшила витрати на 537 млрд грн. Водночас реальних джерел для фінансування всіх витрат держбюджету немає, – вказує Хмелевський.

Він також не виключає, що Нацбанку доведеться фінансувати витрати за рахунок збільшення грошової маси, що посилить тиск на гривню.

Також експерт наголошує, що в держбюджеті було закладено середньорічний курс долара на рівні 42,2 грн. Якщо девальвація не відбудеться, то план щодо надходжень виконано не буде, що також не дозволить профінансувати всі заплановані витрати. Тому в цьому році, найімовірніше, Нацбанку доведеться піти на девальвацію гривні. Причому чим пізніше девальвація відбудеться, тим сильнішим буде падіння гривні.

В березні спостерігалося значне посилення курсу готівкової гривні. Таке зміцнення пояснюється тим, що населення знизило очікування девальвації та скоротило купівлю валюти.

– Ставки по банківських депозитах поступово зростають, тому все більше людей надають перевагу розміщенню своїх грошей на депозит, а не купівлі валюти. Проте тут також тенденція може різко змінитися. Крупні гравці використовують нинішнє падіння долара для його купівлі. Цілком ймовірно, що незабаром вони почнуть гру на підвищення, – підкреслює Хмелевський.

За прогнозами експерта, курс навряд чи впаде нижче 37 грн за долар. А ось потенціал для зростання набагато більший. Якщо не відбудеться ніяких виняткових подій, то курс готівкового долара в квітні буде коливатися в межах 37-39 грн за долар.