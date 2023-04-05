Квітень, 05 в 12:11

У Києві 31 березня 2023 року відбулася шоста церемонія нагородження FinAwards – щорічної всеукраїнської премії, яка визначає найкращі фінансові продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження та фінтех-проєкти, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

Засновниками премії FinAwards є портали Finance.ua та Мінфін (холдинг Treeum).

Уже другий рік поспіль церемонія нагородження минає у воєнних умовах. Саме тому організатори вирішили змінити колір нагороди: зі звичного золотого – на колір сталі, який символізує стійкість і незламність банківського та фінансового секторів.

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Головні призи премії FinAwards-2023

– Сьогоднішня премія особлива, адже ми вітаємо тих, хто вистояв у визначний період в історії України – рік незламності, рік повномасштабної війни. Український фінансовий сектор зміг підтримати фінансову життєдіяльність, забезпечити банківські перекази, готівковий обіг, страхові послуги та навіть відновити кредитування в умовах воєнного стану. Це точно було непросто, але це наш вклад у велику перемогу, – зазначила CEO Treeum Валерія Луньова.

До понад 30 звичних для учасників премії номінацій, організатори цьогоріч вирішили додати позаконкурсні.

Наприклад, нагороду в категорії Фінансова стабільність країни отримав Національний банк, за Залізну стабільність країни нагородили Укрзалізницю, а премія в номінації Логістична стабільність країни дісталася Укрпошті.

Банкіром року за версією FinAwards став співзасновник monobank Олег Гороховський.

Утім, цьогоріч monobank втратив першість у номінації Народний банк – його обійшов А-Банк, набравши 23,2 бала загальної оцінки у відповідному рейтингу.

monobank став золотим призером у номінації Найкращий мобільний банк. Друге та третє місце між собою поділили Приватбанк і Сенс Банк, відповідно.

У категорії Стійкий банк, яка має неабияке значення під час війни, переміг Укрсиббанк, посунувши п’ятикратного лідера цієї номінації – Райффайзен Банк – на другу сходинку. Трійку лідерів замкнув Креді Агріколь Банк.

Головні нагороди за найкращу платіжну та кредитну картки забрав ПУМБ із продуктами всеКАРТА та всеМОЖУ. У банку кажуть, що перемогти їм допомогло те, що вони не погіршували умови для своїх клієнтів, хоча це й було непросто.

Найкращою ж преміальною карткою визнали картку Craft Black від Кредобанку.

А ось найкращим банком для клієнтів малого та середнього бізнесу, за версією FinAwards, став державний Приватбанк. Загалом за це звання боролися 17 банків.

Про премію FinAwards

FinAwards нагороджує найкращих щороку з 2018 року. Це одна з найпрестижніших премій у фінансовому світі України.

Мета FinAwards – відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг.