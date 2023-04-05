Самый устойчивый банк и лучшая платежная карта Украины: объявлены победители FinAwards-2023

Апрель, 05 в 12:11

В Киеве 31 марта 2023 года состоялась шестая церемония награждения FinAwards – ежегодной всеукраинской премии, определяющей лучшие финансовые продукты, клиентские сервисы, IT-внедрение и финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

Учредителями премии FinAwards являются порталы Finance.ua и Минфин (холдинг Treeum).

Уже второй год подряд церемония награждения проходит в военных условиях. Именно поэтому организаторы решили изменить цвет награды: с привычного золотого – на цвет стали, который символизирует устойчивость и несокрушимость банковского и финансового секторов.

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Главные призы премии FinAwards-2023

— Сегодняшняя премия особенная, ведь мы поздравляем тех, кто выстоял в выдающийся период в истории Украины – год несокрушимости, год полномасштабной войны. Украинский финансовый сектор смог поддержать финансовую жизнедеятельность, обеспечить банковские переводы, наличный оборот, страховые услуги и даже возобновить кредитование в условиях военного положения. Это точно было непросто, но это наш вклад в большую победу, – отметила CEO Treeum Валерия Лунева.

К более чем 30 привычным для участников премии номинациям, организаторы в этом году решили добавить внеконкурсные.

Например, награду в категории Финансовая стабильность страны получил Национальный банк, за Железную стабильность страны наградили Укрзализныцю, а премия в номинации Логистическая стабильность страны досталась Укрпочте.

Банкиром года по версии FinAwards стал соучредитель monobank Олег Гороховский.

Впрочем, в этом году monobank потерял первенство в номинации Народный банк – его обошел А-Банк, набрав 23,2 балла общей оценки в соответствующем рейтинге.

monobank стал золотым призером в номинации Лучший мобильный банк. Второе и третье место между собой поделили Приватбанк и Сенс Банк, соответственно.

В категории Устойчивый банк, которая имеет большое значение во время войны, одержал победу Укрсиббанк, подвинув пятикратного лидера этой номинации – Райффайзен Банк на вторую строчку. Тройку лидеров замкнул Креди Агриколь Банк.

Главные награды за лучшую платежную и кредитную карты забрал ПУМБ с продуктами всеКАРТА и всеМОЖУ. В банке говорят, что одержать победу им помогло то, что они не ухудшали условия для своих клиентов, хотя это и было непросто.

Лучшей же премиальной картой признали карту Craft Black от Кредобанка.

А вот лучшим банком для клиентов малого и среднего бизнеса, по версии FinAwards, стал государственный Приватбанк. Всего за это звание боролись 17 банков.

О премии FinAwards

FinAwards награждает лучших каждый год с 2018-го. Это одна из самых престижных премий в финансовом мире Украины.

Цель FinAwards — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания для потребителей финансовых услуг.