Євро помітно подешевшало: курс валют в Україні на 10 травня
У середу, 10 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,09 грн/€1. Це на 25 копійок менше, ніж учора.
Курс американського долара не змінювався з липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 10.05.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,5
|41,5
|Долар
|37,1
|37,6
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,70
|41,60
|Долар
|37,30
|38,30
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,20
|41,40
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,00
|41,60
|Долар
|37,30
|37,65
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,00
|41,85
|Долар
|37,30
|37,90
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Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников