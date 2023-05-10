Євро помітно подешевшало: курс валют в Україні на 10 травня

У середу, 10 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,09 грн/€1. Це на 25 копійок менше, ніж учора.

Курс американського долара не змінювався з липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 10.05.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,5 41,5 Долар 37,1 37,6

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,70 41,60 Долар 37,30 38,30

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,20 41,40 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,00 41,60 Долар 37,30 37,65

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,00 41,85 Долар 37,30 37,90

Раніше експерт розповів, чого очікувати від долара у травні.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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