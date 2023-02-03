ЄС надасть Україні перший мільярд євро на відновлення після війни – Урсула фон дер Ляєн

Згідно з планом Швидкого відновлення Україна отримає перший мільярд євро на відновлення руйнувань через війну, яку розв’язала Росія.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

— Допомагати зараз відновити пошкодження, яких бомби Путіна завдають енергетичній інфраструктурі – це одна частина. Але відновлення будинків, доріг, інфраструктури, шкіл, лікарень – це щоденна робота, яку потрібно виконувати. Тому так важливо, щоб ми почали Швидке відновлення негайно.

Це вбудовано у більший процес відбудови. Я рада, що ми можемо оголосити, що перший мільярд Швидкому відновленню буде наданий… Тож робота може початись негайно, – сказала вона.