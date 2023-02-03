ЄС надасть Україні перший мільярд євро на відновлення після війни – Урсула фон дер Ляєн
Згідно з планом Швидкого відновлення Україна отримає перший мільярд євро на відновлення руйнувань через війну, яку розв’язала Росія.
Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС.
— Допомагати зараз відновити пошкодження, яких бомби Путіна завдають енергетичній інфраструктурі – це одна частина. Але відновлення будинків, доріг, інфраструктури, шкіл, лікарень – це щоденна робота, яку потрібно виконувати. Тому так важливо, щоб ми почали Швидке відновлення негайно.
Це вбудовано у більший процес відбудови. Я рада, що ми можемо оголосити, що перший мільярд Швидкому відновленню буде наданий… Тож робота може початись негайно, – сказала вона.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз надав Україні допомогу на загальну суму €49 млрд.
Також під час пресконференції фон дер Ляєн зазначила, що обсяг нових обмежень проти Росії в межах десятого пакету санкцій Євросоюзу становить €10 млрд.
Вона підтвердила плани запровадити новий санкційний пакет проти РФ до річниці повномасштабного вторгнення в Україну, тобто до 24 лютого.