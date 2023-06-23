Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Перед вихідними євро в обмінниках здорожчало: курс валют в Україні 23 червня
Сьогодні, 23 червня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 40,18 грн, що на 24 копійки дорожче, ніж учора – 39,94 грн.
Офіційний курс американського долара лишається без змін – 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 23.06.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,00
|41,00
|Долар
|36,75
|37,25
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,00
|41,00
|Долар
|36,35
|37,25
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,85
|40,90
|Долар
|36,55
|37,45
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,00
|41,05
|Долар
|36,70
|37,45
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,25
|41,25
|Долар
|36,75
|37,45
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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