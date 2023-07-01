Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У Броварах чоловік під час масажу зґвалтував 15-річного підлітка – йому повідомили про підозру
У Києві прогримів потужний вибух, повітряна тривога не оголошена
На Хортиці виявили унікальний човен, якому може бути до 500 років
Чи витримає ЗАЕС вибух та які території в зоні підвищеного ризику – радіобіолог
Здатні виявляти повітряні цілі у радіусі 250 км: що відомо про німецькі системи TRML-4D
Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Експерт розповів, чого очікувати від курсу долара у липні

долари
Фото: Unsplash

Курс долара у липні 2023 року не зазнає суттєвих змін і залишиться на тому ж рівні, що і у червні.

Про це в коментарі Фактам ICTV заявив економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

– Упевнений, що нічого змінюватись не буде. Національний банк на сьогодні вивів співвідношення готівки й безготівки на той рівень, який вважав за потрібне, – вважає експерт.

Пендзин зазначив, що Нацбанку вдалось наростити валютні резерви до $39 млрд. Окрім того, планується зменшення ставки рефінансування, що говорить про стабільність фінансової системи.

Економічний експерт прогнозує, що курс коливатиметься в межах 37-38 грн за долар.

Раніше директор Національного наукового центру Інститут аграрної економіки Юрій Лупенко заявив, що динаміка зростання споживчих цін на продукти харчування поступово стабілізується. За його словами, можна очікувати сповільнення зростання і навіть зниження середніх споживчих цін на окремі продукти харчування.

Читайте також
Fitch підтвердило рейтинг України та оновило прогноз щодо ВВП
Експерт розповів, чого очікувати від курсу долара у липні

долар, Курс долара
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Євро почало дешевшати: який курс валют 29 червня
Експерт розповів, чого очікувати від курсу долара у липні
Долар та євро продовжують рости в ціні: курс валют 28 червня
Курс валют, долари
Долар та євро в обмінниках подорожчали: курс валют в Україні 27 червня
Експерт розповів, чого очікувати від курсу долара у липні
Євро різко подешевшало: курс валют в Україні 26 червня
євро
Перед вихідними євро в обмінниках здорожчало: курс валют в Україні 23 червня
євро
Відео
Подорожі
Водоспади, термальні джерела, зелені садиби – як і де відпочити на Закарпатті

Де відпочити на Закарпатті, що подивитися і яка вартість садиб – у матеріалі.

Світлана Ковбиця, Каріна Зуєва
Ігнорування не допоможе: Нафтогаз знає, як змусити РФ відплатити за збитки в Криму
Експерт розповів, чого очікувати від курсу долара у липні
Мистецтво, яке не просто надихає: PinchukArtCentre презентував одразу три виставки
PinchukArtCentre
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (30.06.2023)
Експерт розповів, чого очікувати від курсу долара у липні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (30.06.2023)
Експерт розповів, чого очікувати від курсу долара у липні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь